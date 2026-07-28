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Maltrato animal

La Guardia Civil desmantela en una finca de Campanet una organización de peleas ilegales de gallos

Agentes del Seprona del instituto armado han investigado a tres hombres por presuntos delitos de maltratao animal e intrusismo profesional

Un agente del Seprona junto a las jaulas de los gallos para peleas ilegales en una finca de Campanet.

Un agente del Seprona junto a las jaulas de los gallos para peleas ilegales en una finca de Campanet. / GUARDIA CIVIL

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Lorenzo Marina

Lorenzo Marina

Palma

Una finca rústica de Campanet albergaba 530 gallos de la raza combatiente español, de las que una parte eran utilizados para realizar peleas ilegales. De estas aves, 70 presentaban lesiones y mutilaciones que acreditaban su participación en estas contiendas clandestinas. Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil han investigado a tres hombres por presuntos delitos de maltrato animal y de intrusismo.

Un agente examina las instalaciones del reñidero clandestino de gallos en Campanet.

Un agente examina las instalaciones del reñidero clandestino de gallos en Campanet. / GUARDIA CIVIL

La investigación del Seprona de la Guardia Civil se inició después de tener conocimiento de que una finca rústica de la localidad mallorquina de Campanet era utilizada para peleas clandestinas de gallos. Con el apoyo del Servicio Cinológico del instituto armado inspeccionaron este emplazamiento. Las pesquisas estaban realizadas con la prevención, detección y persecución del uso de artes prohibidas de caza y la protección del bienestar animal.

En el interior de la finca de Campanet encontraron 350 gallos de pelea de la raza Combatiente Español. De todas estas aves, 70 presentaban diversas lesiones y signos inequívocos que acreditaban su participación en contiendas clandestinas.

En el transcurso de la inspección, de esta finca de Campanet, los agentes del Seprona encontraron un gran número de jaulas individuales y compartidas. Estas estaban destinadas a la cría y al mantenimiento de estas aves. También hallaron un reñidero, con signos de haberse utilizado de manera habitual, para la celebración de las peleas de gallos.

Mutilación de crestas

Durante el registro también encontraron dos estancias en las que se almacenaba una gran cantidad de medicamentos veterinarios. Así como material e instrumental quirúrgico. Todos los indicios recabados apuntaban a que este material se utilizaba para efectuar tratamientos veterinarios a los gallos sin poseer la correspondiente autorización o titulación. Buena prueba de ello es que se dedicaban a la mutilación de crestas y barbillas, la sustitución de espolones y la cura de heridas, que sufrían durante los enfrentamientos de las aves.

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Tras esta intervención, los agentes del Seprona se incautaron de los 70 gallos que presentaban claros síntomas de maltrato animal. También requisaron los medicamentos de uso veterinario y el material quirúrgico, que empleaban para tratar las aves sin titulación alguna. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones.

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