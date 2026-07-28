Una falsa abogada estafa 5.200 euros a la propietaria de un local de Palma por unas gestiones para su reforma que no realizó

Una falsa abogada se ofreció para realizar gestiones a la dueña de un local comercial de Palma y agilizar su reforma. La supuesta letrada se embolsó 5.200 euros de honorarios sin hacer trámite alguno, aunque simuló haberlos hecho. Agentes de la Policía Nacional han detenido a esta mujer por presuntos delitos de estafa, intrusismo profesional y falsedad documental.

Los hechos se remontan al pasado mes de febrero cuando la propietaria de un local comercial de Palma contrató a una supuesta abogada para que efectuara trámites como abogada por una cuestión civil. El establecimiento presentaba graves problemas de humedades desde hacía bastante tiempo y no se les acababa de poner solución. Existía un conflicto de intereses entre las distintas compañías aseguradoras, que no se ponían de acuerdo sobre quién debía acometer la reparación y sufragar los gastos.

A instancia de la falsa letrada, la propietaria del local efectuó tres pagos en concepto de honorarios, abono a una aseguradora y provisión de fondos por un importe total de 5.200 euros. A partir de este momento, una vez efectuadas las transferencias, la dueña del establecimiento no obtuvo la menor respuesta de la supuesta abogada. Posteriormente, la afectada comprobó que esta no constaba inscrita en el Colegio de Abogado de las islas Baleares.

Tras denunciar lo ocurrido, investigadores del Grupo de Delincuencia Económica y Ciberdelincuencia de la Policía nacional se encargaron del caso para identificar y localizar a la supuesta impostora. También realizaron diversas pesquisas para esclarecer los hechos.

Nada que ver con la abogacía

Después de varias gestiones, los agentes constataron que la sospechosa no tenía nada que ver con el ámbito de la abogacía. De hecho las pesquisas apuntaban a que esta se había hecho pasar por letrada de manera intrusiva y falsa. También averiguaron que esta había falsificado toda la documentación para justificar los supuestos trámites para agilizar la reforma, que nunca había llevado a cabo. El problema de su clienta seguía vigente.

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Después de las correspondientes indagaciones, los investigadores del Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional localizaron el paradero de la sospechosa. El pasado jueves fue detenida como presunta autora de los delitos de estafa, intrusismo profesional y falsedad documental.