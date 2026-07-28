Intrusismo
Una falsa abogada estafa 5.200 euros a la propietaria de un local de Palma por unas gestiones para su reforma que no realizó
Agentes de la Policía Nacional han detenido a esta mujer por presuntos delitos de estafa, intrusismo laboral y falsedad documental
Una falsa abogada se ofreció para realizar gestiones a la dueña de un local comercial de Palma y agilizar su reforma. La supuesta letrada se embolsó 5.200 euros de honorarios sin hacer trámite alguno, aunque simuló haberlos hecho. Agentes de la Policía Nacional han detenido a esta mujer por presuntos delitos de estafa, intrusismo profesional y falsedad documental.
Los hechos se remontan al pasado mes de febrero cuando la propietaria de un local comercial de Palma contrató a una supuesta abogada para que efectuara trámites como abogada por una cuestión civil. El establecimiento presentaba graves problemas de humedades desde hacía bastante tiempo y no se les acababa de poner solución. Existía un conflicto de intereses entre las distintas compañías aseguradoras, que no se ponían de acuerdo sobre quién debía acometer la reparación y sufragar los gastos.
A instancia de la falsa letrada, la propietaria del local efectuó tres pagos en concepto de honorarios, abono a una aseguradora y provisión de fondos por un importe total de 5.200 euros. A partir de este momento, una vez efectuadas las transferencias, la dueña del establecimiento no obtuvo la menor respuesta de la supuesta abogada. Posteriormente, la afectada comprobó que esta no constaba inscrita en el Colegio de Abogado de las islas Baleares.
Tras denunciar lo ocurrido, investigadores del Grupo de Delincuencia Económica y Ciberdelincuencia de la Policía nacional se encargaron del caso para identificar y localizar a la supuesta impostora. También realizaron diversas pesquisas para esclarecer los hechos.
Nada que ver con la abogacía
Después de varias gestiones, los agentes constataron que la sospechosa no tenía nada que ver con el ámbito de la abogacía. De hecho las pesquisas apuntaban a que esta se había hecho pasar por letrada de manera intrusiva y falsa. También averiguaron que esta había falsificado toda la documentación para justificar los supuestos trámites para agilizar la reforma, que nunca había llevado a cabo. El problema de su clienta seguía vigente.
Después de las correspondientes indagaciones, los investigadores del Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional localizaron el paradero de la sospechosa. El pasado jueves fue detenida como presunta autora de los delitos de estafa, intrusismo profesional y falsedad documental.
Suscríbete para seguir leyendo
- Once heridos en un accidente con seis vehículos implicados en la Vía de Cintura
- La Policía clausura un restaurante de Sant Llorenç donde malvivían 15 trabajadores que trabajan 13 horas sin días libres
- Detenidos en Palma cuatro okupas que avisaron a la Policía cuando el dueño del piso intentó entrar
- El túnel de Sóller, cerrado tras volcar un quad con dos turistas
- Una mujer sufre la rotura de los dos brazos y graves lesiones en el pecho al ser atacada por el pitbull ciego de una amiga
- Un incendio forestal quema media hectárea de pinar en Cala Murada, en Manacor
- Juicio al exjefe de Traumatología de Son Espases: 'Se bajó los pantalones, me enseñó los testículos y me tocó un pecho
- Detienen al conductor que se dio a la fuga tras el accidente mortal de un ciclista de 84 años en Pollença