Un conductor ebrio se estrella contra seis vehículos estacionados en la calle Ausiàs March de Palma

Un conductor ebrio se estrelló el miércoles de la semana pasada contra seis vehículos -cuatro coches y dos motos- que estaban estacionados en la calle Ausiàs March, en Palma, y que sufrieron grandes daños. El hombre triplicó la tasa máxima de alcohol, por lo que la Policía Local de Palma lo investiga por un delito contra la seguridad del tráfico.

Desperfectos ocasionados en uno de los vehículos aparcados. / Policía Local de Palma

El accidente, según informa la Policía Local de Palma, ocurrió sobre las dos y media de la madrugada del pasado miércoles 22 de julio en la calle Ausiàs March. Según la inspección realizada por los agentes, un conductor perdió el control de su coche, que se desvió a la izquierda y golpeó contra una fila de vehículos que estaban estacionados correctamente. Cuatro coches y dos motos sufrieron diversos daños a consecuencia de la colisión.

Dos motos resultaron afectadas. / Policía Local de Palma

Cuando llegó al lugar una patrulla de la Policía Local, los agentes notaron en el conductor síntomas evidentes de que había bebido alcohol, por lo que le sometieron a la prueba de detección. Dio un resultado positivo, con una tasa de 0,75, el triple del máximo legal, lo está considerado un delito.

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La Policía instruyó diligencias contra el hombre, un ciudadano español de 42 años, que ha quedado investigado por un delito contra la seguridad vial.