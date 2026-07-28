Agentes de la Policía Nacional evitan que una mujer se quite la vida en Palma al tirarse de un puente

Agentes de la Policía Nacional evitaron el pasado sábado que una mujer se suicidara en Palma al tirarse desde un puente. Los policías la calmaron y atendieron para reducir su agitación y ponerla a salvo en una zona segura. A continuación el personal sanitario se hizo cargo de ella y la trasladó en ambulancia a un centro hospitalario.

Los hechos se produjeron el pasado sábado. Una llamada alertó de que una mujer se pretendía quitar la vida al saltar de un puente en un extrarradio de Palma. Al no aportar la ubicación exacta, las patrullas policiales dieron numerosas batidas hasta localizarla.

Cuando vieron a la mujer en lo alto del puente y comprobaron que pretendía acabar con su vida, los agentes entablaron en primera instancia una conversación con ella. También efectuaron en ese momento los primeros auxilios psicológicos por medio de contención emocional. En todo momento se minimizaron o se evitaron los riesgos y la situación de evidente peligro en la que se encontraba.

Trasladada a zona segura

Durante la intervención, los policías nacionales preservaron la seguridad de la mujer. De tal manera que redujeron su agitación calmándola y atendiéndola hasta que, por fin, consiguieron ponerla a salvo en una zona segura. Acto seguido el personal sanitario se hizo cargo de ella y la trasladaron en ambulancia a un centro hospitalario.