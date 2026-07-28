Suicidio
Agentes de la Policía Nacional evitan que una mujer se quite la vida en Palma al tirarse de un puente
Los policías la calmaron y la atendieron hasta ponerla a salvo en una zona segura
Agentes de la Policía Nacional evitaron el pasado sábado que una mujer se suicidara en Palma al tirarse desde un puente. Los policías la calmaron y atendieron para reducir su agitación y ponerla a salvo en una zona segura. A continuación el personal sanitario se hizo cargo de ella y la trasladó en ambulancia a un centro hospitalario.
Los hechos se produjeron el pasado sábado. Una llamada alertó de que una mujer se pretendía quitar la vida al saltar de un puente en un extrarradio de Palma. Al no aportar la ubicación exacta, las patrullas policiales dieron numerosas batidas hasta localizarla.
Cuando vieron a la mujer en lo alto del puente y comprobaron que pretendía acabar con su vida, los agentes entablaron en primera instancia una conversación con ella. También efectuaron en ese momento los primeros auxilios psicológicos por medio de contención emocional. En todo momento se minimizaron o se evitaron los riesgos y la situación de evidente peligro en la que se encontraba.
Trasladada a zona segura
Durante la intervención, los policías nacionales preservaron la seguridad de la mujer. De tal manera que redujeron su agitación calmándola y atendiéndola hasta que, por fin, consiguieron ponerla a salvo en una zona segura. Acto seguido el personal sanitario se hizo cargo de ella y la trasladaron en ambulancia a un centro hospitalario.
No estás solo, no estás sola
Si tú o una persona que conoces está pasando por un mal momento, hay profesionales dispuestos a ayudarte. En el teléfono del 112, las personas que trabajan en la Sala de Emergencias podrán atenderte por teléfono las 24 horas y todos los días del año.
También puedes llamar a la línea de atención a la conducta suicida, marcando el 024. Es un servicio de alcance nacional (accesible desde todo el territorio nacional), gratuito, confidencial y disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.
Hay otras asociaciones, como el Teléfono de la Esperanza, que también prestan su ayuda. Puedes llamar al 717 003 717 o 971 461 112.
La Asociación de Familiares y Amigos de supervivientes del suicidio (AFASIB) te puede atender marcando el número 657 716 340.
También puedes acudir a un centro de salud u hospitalario en busca de ayuda.
Suscríbete para seguir leyendo
- Once heridos en un accidente con seis vehículos implicados en la Vía de Cintura
- La Policía clausura un restaurante de Sant Llorenç donde malvivían 15 trabajadores que trabajan 13 horas sin días libres
- Detenidos en Palma cuatro okupas que avisaron a la Policía cuando el dueño del piso intentó entrar
- El túnel de Sóller, cerrado tras volcar un quad con dos turistas
- Una mujer sufre la rotura de los dos brazos y graves lesiones en el pecho al ser atacada por el pitbull ciego de una amiga
- Un incendio forestal quema media hectárea de pinar en Cala Murada, en Manacor
- Juicio al exjefe de Traumatología de Son Espases: 'Se bajó los pantalones, me enseñó los testículos y me tocó un pecho
- Detienen al conductor que se dio a la fuga tras el accidente mortal de un ciclista de 84 años en Pollença