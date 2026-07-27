Robo
Sorprenden in fraganti a tres ladrones cuando forzaban un coche con dos niños dentro para robar en el mirador de s'Entreforc en Escorca
Agentes de la Guardia Civil les han detenido por un presunto delito de robo con fuerza
Tres ladrones fueron sorprendidos in fraganti cuando forzaban un coche estacionado en el mirador de s'Entreforc, en Escorca para tratar de robar en el interior con dos niños dentro. Agentes de la Guardia Civil detuvieron a estos tres individuos de 54, 37 y 27 años, naturales de Europa del Este, por un presunto delito de robo con fuerza.
El dispositivo especial de la Guardia Civil se activó el pasado viernes de manera simultánea en el mirador de s'Entreforc y en el aparcamiento del embalse de Cúber. En estos dos enclaves turísticos, los investigadores del instituto armado habían detectado un gran incidencia de robos en el interior de vehículos.
En este operativo especial de seguridad en estos puntos turísticos participaron agentes de la Guardia Civil de las áreas de investigación de los puestos principales de Inca, Pollença, y Santa Margalida. También actuaron efectivos de Seguridad Ciudadana.
En torno al mediodía del viernes, uno de los equipos de vigilancia de la Guardia Civil observó a tres sospechosos, que acababan de estacionar en las inmediaciones del mirador de s'Entreforc. Estos comenzaron a inspeccionar otros vehículos allí aparcados. Posteriormente, los agentes observaron cómo utilizaban un fleje metálico y un separador de puertas para forzar la apertura de las mismas de uno de los turismos.
Dispositivo especial
Cuando los ladrones abrieron la puerta, comprobaron que dentro había dos niños y quedaron sorprendidos. Los agentes de la Guardia Civil intervinieron en ese preciso instante y los ladrones emprendieron la huida a la carrera. No tardaron en ser alcanzados e interceptados apenas unos cien metros después. A continuación fueron detenidos por un presunto delito de robo con fuerza en el interior de vehículo.
Durante toda la temporada estival, la Guardia Civil mantiene activo un dispositivo especial para prevenir los robos en el interior de vehículos. Se ha prestado especial atención a los miradores, espacios naturales y otras zonas de gran afluencia turística de la Serra de Tramuntana.
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