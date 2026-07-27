Golpea con un bate de béisbol y le corta en la cara con un cuchillo para robarle 150 euros en Palma

Un asaltante abordó a su víctima en Palma, le golpeó en la espalda con un bate de béisbol y le hizo un corte en la cara con una navaja para robarle 150 euros. El delincuente también portaba una tarjeta bancaria robada a otra persona con la que hizo diversos gastos. Agentes de la Policía Nacional han detenido a este individuo por los presuntos delitos de robo con violencia, lesiones, hurto y estafa.

Los hechos ocurrieron hace unas semanas en Palma. La víctima entabló una discusión con un joven, que le intentó robar. En un momento dado, el asaltante le empezó a agredir en la espalda con un bate de béisbol y, posteriormente, le hizo un corte en la cara con una navaja. A continuación le arrebató 150 euros y emprendió la huida. El afectado tuvo que recibir puntos de sutura en el rostro.

Tras interponer la correspondiente denuncia la víctima, agentes del Grupo de Policía Judicial de la Policía Nacional de la Comisaría Centro de Palma se encargaron del caso. Tras numerosas pesquisas, los investigadores identificaron al sospechoso. A continuación el atracador fue puesto en busca y captura, ya que se encontraba en paradero desconocido.

Tras desplegar un gran operativo el pasado domingo, agentes del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) de la Policía Nacional localizaron al sospechoso en Son Gotleu. Este portaba una navaja y fue detenido por un presunto delito de robo con violencia.

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Tarjeta bancaria sustraída

Durante el correspondiente cacheo, los agentes le intervinieron una tarjeta bancaria de otra persona. Después de realizar diversas gestiones, los policías averiguaron que la noche anterior este había robado a una víctima, este medio de pago junto con una cartera con documentación. La víctima comprobó que dicha tarjeta había sido utilizada de manera fraudulenta. Por este motivo este sujeto fue detenido como presunto autor de los delitos de robo con violencia, lesiones, hurto y estafa.