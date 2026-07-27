Detenido un turista británico por herir de gravedad a su suegro en un hotel de sa Coma
La víctima sufrió la amputación de un dedo a causa de un mordisco y diversas lesiones en la cara
Agentes de la Policía Local de Sant Llorenç des Cardassar arrestaron ayer por la noche a un turista británico que presuntamente propinó una paliza a su suegro en la habitación de un hotel de sa Coma donde se alojaban. La víctima sufrió graves lesiones en la cara y la amputación de un dedo de un mordisco.
El incidente ocurrió sobre las once menos veinte de la noche, en un hotel de sa Coma. La Policía Local de Sant Llorenç recibió un aviso sobre una pelea en una de las habitaciones. Varias patrullas acudieron allí con urgencia y encontraron en la recepción a un ciudadano británico de 65 años que estaba cubierto de sangre y con graves lesiones en la cara y una mano.
Los agentes solicitaron de inmediato asistencia sanitaria. El herido fue atendido por una ambulancia del 061 y trasladado al hospital de Manacor. La víctima presentaba una herida abierta en la cabeza, un profundo corte en la nariz y la amputación traumática de una falange del pulgar de la mano izquierda, que le habían arrancado de un mordisco.
Los agentes realizaron una inspección en la habitación donde presuntamente se habían producido los hechos, y encontraron abundantes restos de sangre en el pasillo y en el interior de la estancia, donde el mobiliario estaba desplazado y había una lámpara rota, señales evidentes de un enfrentamiento violento.
Las primeras actuaciones policiales, junto con las manifestaciones recabadas de los testigos y los indicios hallados en el lugar, permitieron identificar al presunto autor de la agresión. Se trataba del yerno de la víctima, también británico y de 42 años, que fue detenido inmediatamente como presunto autor de un delito de lesiones.
Suscríbete para seguir leyendo
- Once heridos en un accidente con seis vehículos implicados en la Vía de Cintura
- La Policía clausura un restaurante de Sant Llorenç donde malvivían 15 trabajadores que trabajan 13 horas sin días libres
- Detenidos en Palma cuatro okupas que avisaron a la Policía cuando el dueño del piso intentó entrar
- El túnel de Sóller, cerrado tras volcar un quad con dos turistas
- Una mujer sufre la rotura de los dos brazos y graves lesiones en el pecho al ser atacada por el pitbull ciego de una amiga
- Un incendio forestal quema media hectárea de pinar en Cala Murada, en Manacor
- Juicio al exjefe de Traumatología de Son Espases: 'Se bajó los pantalones, me enseñó los testículos y me tocó un pecho
- Detienen al conductor que se dio a la fuga tras el accidente mortal de un ciclista de 84 años en Pollença