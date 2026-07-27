Amenaza con un cuchillo a las personas que paseaban sus perros por el parque Krekovic de Palma

Un hombre esgrimía un cuchillo hacia todas aquellas personas que se paseaban con un perro por el parque Krekovic de Palma. Agentes de la Policía Local de Palma detuvieron a este individuo, español de 59 años, el pasado miércoles por un presunto delito de amenazas con arma blanca.

Los hechos ocurrieron sobre las 20.00 horas del pasado 22 de julio en el parque Krekovic de Palma, en el barrio de Nou Llevant. Un individuo se puso muy violento y amenazó a todas las personas con las que se cruzó mientras paseaban con su perro por esta zona verde. También comenzó a insultarlas y los increpó.

Tras avisar los testigos al 092, una patrulla de la Unidad de Seguridad Integral (USEI) de la Policía Local de Palma se personó en el lugar. Varios ciudadanos les requirió después de que este individuo les hubiera amenazado con un cuchillo mientras paseaban su perro por el lugar. También señalaron dónde se encontraba este sujeto, sentado en un banco de dicho parque.

De acuerdo con el relato de los afectados, esta persona se había sentado en un banco para comer. De repente comenzó a insultarlos y profirió expresiones despectivas hacia ellos. Entre estas manifestó su profundo malestar por la presencia de los perros. Acto seguido se levantó, sacó una navaja de los pantalones. Nada más desplegarla, avanzó hacia una víctima al tiempo que recalcaba que no tenía miedo de utilizarla.

Al verle dirigirse hacia él, un ciudadano se vio obligado a retroceder para evitar ser agredido. Este individuo también se dirigió a los presentes y les advirtió de que se había quedado con sus caras. Ante su comportamiento violento, los afectados llamaron a la Policía Local de Palma.

Cuchillo en el suelo

Una vez que este individuo de 59 años, de nacionalidad española, fue localizado y detenido por un presunto delito de amenazas con arma blanca. Los denunciantes también encontraron la navaja, con mango de madera y hoja de nueve centímetros a escasa distancia del lugar donde este se encontraba. Los testigos la reconocieron sin ningún género de dudas como el cuchillo que había esgrimido.

A continuación la sala de atestados de la Policía Local de Palma instruyó dicho informe. Posteriormente, fue traspasado a la Policía Nacional para su posterior puesta ea disposición judicial.