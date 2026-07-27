Absuelto un hombre que estaba acusado de violar a una discapacitada en Son Servera
La Audiencia considera que la forma en la que declaró la denunciante y el resto de indicios no permiten quebrar la presunción de inocencia
La Audiencia Provincial de Palma ha absuelto a un joven que fue juzgado por violar a una chica discapacitada en Son Servera en 2020, un delito por el que la Fiscalía reclamaba nueve años de prisión. El tribunal entiende que la forma en la que se tomó declaración a la denunciante (una grabación previa dirigida por una psicóloga) y el resto de los indicios aportados en la vista no son suficientes para quebrar el principio de presunción de inocencia.
El juicio se celebró a mediados de este mes en la Audiencia de Palma. El hombre estaba acusado de haber forzado a la víctima, que padece una discapacidad intelectual, a mantener relaciones sexuales amenazándola con un cuchillo. La Fiscalía pidió para él una pena de nueve años de prisión, mientras que su defensa, representada por la letrada Martina Bauzá, solicitó la absolución atendiendo a las "contradicciones" en el relato de la joven y en la falta de pruebas biológicas en su contra.
La sentencia hace hincapié en el hecho de que la declaración de la joven se grabó previamente, como prueba preconstituida, atendiendo a su discapacidad. El tribunal recalca que en estos delitos la forma en la que presta testimonio la víctima es especialmente relevante. En este caso, la declaración de la joven "no era un relato espontáneo libre y espontáneo", sino que respondía a preguntas concretas que le hacía la psicóloga. Y la misma experta apuntó que las personas con este perfil tienden a comunicar "aquello que entienden que la otra persona quiere escuchar".
El tribunal atiende también a otros elementos, como las diferencias a la hora de describir las amenazas que habría sufrido la víctima, o la falta de restos biológicos en sus ropas, para considerar que no son suficientes para dictar un veredicto de culpabilidad.
Suscríbete para seguir leyendo
- Once heridos en un accidente con seis vehículos implicados en la Vía de Cintura
- La Policía clausura un restaurante de Sant Llorenç donde malvivían 15 trabajadores que trabajan 13 horas sin días libres
- Detenidos en Palma cuatro okupas que avisaron a la Policía cuando el dueño del piso intentó entrar
- El túnel de Sóller, cerrado tras volcar un quad con dos turistas
- Una mujer sufre la rotura de los dos brazos y graves lesiones en el pecho al ser atacada por el pitbull ciego de una amiga
- Un incendio forestal quema media hectárea de pinar en Cala Murada, en Manacor
- Juicio al exjefe de Traumatología de Son Espases: 'Se bajó los pantalones, me enseñó los testículos y me tocó un pecho
- Detienen al conductor que se dio a la fuga tras el accidente mortal de un ciclista de 84 años en Pollença