Incendio de rastrojos en un solar junto al Palacio de Congresos de Palma
Los Bombers de Palma han sofocado las llamas antes de que afectaran a los coches aparcados en la calle Feliciano Fuster
Los Bombers de Palma han sofocado esta tarde un incendio declarado en un solar lleno de rastrojos en la calle Feliciano Fuster, en la parte trasera del Palacio de Congresos. La rápida intervención de los servicios de emergencia han permitido sofocar las llamas antes de que se extendieran y causaran daños en la viviendas o en los coches estacionados.
El fuego se ha declarado sobre las siete y media de la tarde, en un solar situado en la parte de atrás del Palacio de Congresos. El terreno estaba cubierto por una vegetación muy seca y las llamas se han extendido con rapidez, provocando la alarma entre los vecinos de la zona.
Dotaciones de los Bombers, la Policía Nacional y la Policía Local han acudido rápidamente. La Policía ha cortado el tráfico en la calle y los bomberos han sofocado las llamas antes de que se extendieran y provocaran daños tanto en las viviendas como en los coches aparcados en la calle Feliciano Fuster.
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