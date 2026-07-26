Detenidos en Palma cuatro okupas que avisaron a la Policía cuando el dueño del piso intentó entrar

La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas por okupar una vivienda en Palma y alertar a la Policía cuando el dueño intentaba acceder al inmueble. El propietario, que trepó por la fachada de la finca para tratar de entrar, explicó que había estado dos semanas de vacaciones y que ese era su domicilio habitual. Los sospechosos, dos hombres y dos mujeres españoles, están acusados de un delito de allanamiento de morada y habrían causado importantes daños en la vivienda.

Los hechos ocurrieron el pasado martes, hacia diez y cuarto de la noche, en una vivienda situada en la zona de Playa de Palma. Una mujer llamó al 091 para denunciar que un hombre estaba intentando entrar en su casa trepando por la fachada del inmueble. Varias patrullas del Grupo de Motos de la Policía Nacional acudieron al lugar y se entrevistaron con la mujer. Contó que había llamado a la Policía por miedo, ya que en el domicilio había varios menores de edad.

Según su versión, había comprado la vivienda por 1.500 euros y llevaban residiendo allí algunas semanas. En la casa había en esos momentos varios familiares y amigos suyos, así como seis menores de edad. Los policías contactaron con el hombre que intentaba acceder a la vivienda, que se identificó como el propietario legítimo de la vivienda. Explicó que reside allí todo el año y que se había ausentado dos semanas por un viaje. El hombre matizó que la central de alarmas le había alertado de que personas extrañas habían entrado en la vivienda, por el que acudió a la vivienda.

Los agentes llevaron cabo varias gestiones y averiguaron que esa misma mañana un grupo de personas había entrado en a la vivienda, metiendo diversos muebles y enseres. Tras recabar todos los datos, los agentes entraron en la vivienda con el propietario, que pudo comprobar que faltaba la cadena de la verja. La puerta de acceso a la vivienda estaba forzada y faltaba mobiliario en el salón y en la cocina. Echó en falta ropa y libros. Además, el sistema de alarma y cámaras de seguridad estaban inutilizados. La víctima detectó también que habían accedido a un almacén de la parcela en cuyo interior faltaban diversos utensilios y botes de pintura.

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Los agentes procedieron a la detención de las cuatro personas que habían accedido a la vivienda, como presunto autores de un delito de allanamiento de morada. Los menores que estaban dentro de la vivienda fueron entregados a un familiar.