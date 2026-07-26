Investigación
Detenido en Palma por masturbarse ante un menor en una videollamada
La madre del adolescente descubrió el vídeo en su móvil y presentó una denuncia ante la Policía
La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre por masturbarse ante un menor en una videollamada. La madre de la víctima descubrió el vídeo en su móvil y presentó una denuncia. El sospechoso está acusado de exhibicionismo y corrupción de menores.
El pasado día 13 de julio, una mujer acudió a comisaría y denunció en la Unidad de Familia y Mujer (Ufam) de la Policía Nacional que había encontrado un vídeo en el móvil de su hijo en el que un adulto se masturbaba. Según contó, había revisado el móvil de su hijo porque este tenía un comportamiento extraño. Al descubrir las imágenes, se alarmó y acudió a la Policía.
La madre explicó que el adolescente había conocido al acusado en la plaza España de Palma y que el hombre le había pedido hacer una videollamada días después. Fue entonces cuando, como comprobaron los agentes, el sospechoso se masturbó mientras lo presenciaba el menor de edad.
Una vez realizadas varias gestiones, los agentes de la Ufam llevaron a cabo varias pesquisas para esclarecer los hechos. En pocos días, pudieron identificar plenamente al hombre. Los policías procedieron a su detención el pasado jueves como presunto autor de delitos de exhibicionismo y corrupción de menores. La investigación sigue abierta para averiguar si hay más víctimas.
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