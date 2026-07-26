Un incendio forestal quema media hectárea de pinar en Cala Murada, en Manacor

Un incendio forestal declarado esta tarde junto a la carretera de acceso a Cala Murada, en Manacor ha quemado media hectárea de pinar, según las primeras estimaciones. Efectivos del Institut Balear de la Natura (Ibanat) y de los Bombers de Mallorca se han movilizado para sofocar las llamas, que afectan a una zona boscosa y cuyo nivel de riesgo ha sido catalogado como bajo. El incendio se ha dado ya por estabilizado.

El fuego ha sido detectado hacia las cuatro y media de la tarde en un bosque situado junto a la carretera de acceso a Cala Murada. Los Bombers de Mallorca han movilizado varias dotaciones de los parques de Felanitx y Manacor, coordinadas por un sargento. La conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, por su parte, ha desplegado tres medios aéreos, tres autobombas, 20 bomberos forestales y tres agentes de Medio Ambiente.

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El incendio ha sido catalogado inicialmente como de gravedad potencial 0, el nivel más bajo, ya que los técnicos consideran que no supone ningún peligro para personas ni viviendas. Poco después de las cinco de la tarde se ha dado por estabilizado.