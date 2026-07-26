Condenado por robar un paquete de tabaco a punta de cuchillo en s'Arenal

Un indigente alemán ha sido condenado a un año y cinco meses de prisión por robar un paquete de tabaco a un joven a punta de cuchillo en s’Arenal, en Palma. El acusado amenazó de muerte a la víctima y salió corriendo, pero fue interceptado y detenido poco después por la Policía. En el juicio celebrado esta semana, el acusado, de 53 años, se declaró autor de un delito de robo con intimidación en grado de tentativa tras alcanzar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía.

Los hechos ocurrieron hacia las ocho y media de la mañana del pasado 1 de junio en la carretera de s’Arenal. El acusado se acercó a un grupo de chicos que estaban en la zona y sacó un cuchillo. El delincuente abordó a uno de los jóvenes y le amenazó con el arma para luego registrar su mochila y apoderarse de los efectos de valor que llevara. Solo consiguió hacerse con un paquete de tabaco.

"Te tengo que pinchar. ¿Quieres que te mate?", le dijo a la víctima antes de marcharse de allí con el tabaco. Su fuga duró poco, ya que una patrulla de Policía estaba por la zona y, tras ser alertada de lo ocurrido, arrestó enseguida al atracador. Los agentes devolvieron el paquete al joven.

El acusado, sin domicilio conocido, ingresó en prisión por orden judicial. La Fiscalía le imputó un delito de robo con intimidación y uso de arma en grado de tentativa, por el que reclamó una condena de dos años de prisión.

El procesado compareció esta semana en un juzgado de lo penal de Palma. Antes de la vista, su abogada y la fiscal alcanzaron un acuerdo de conformidad y la pena quedó rebajada. El acusado reconoció los hechos ante la magistrada, se declaró autor del delito y aceptó un año y cinco meses de prisión.

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Las partes acordaron también que la pena de cárcel quede suspendida, por lo que el hombre fue excarcelado en las horas siguientes.