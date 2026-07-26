Alarma por un incendio provocado por un 'correfoc' en Binissalem

Un 'correfoc' ha provocado esta tarde un incendio en un solar lleno de rastrojos en Binissalem. El fuego se ha extendido rápidamente y ha generado una considerable alarma y los vecinos de la zona han utilizado mangueras y cubos de agua para combatirlo, según han informado fuentes municipales. Los Bombers de Mallorca también se han movilizado y la situación ha quedado bajo control en pocos minutos.

El incendio se ha producido durante la celebración de un pasacalles con motivo de la tercera edición de Sa Batummm, un encuentro cultural organizado por la Colla de Dimonis de la Fil·loxera de l'Infern y que reúne este año a más de 450 participantes de 30 municipios de Balears, así como de Girona, Barcelona y Francia. Entre las actividades programadas figura un pasacalles con la presencia de 'dimonis', que utilizan diversos artefectos pirotécnicos.

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Durante el desfile, el fuego de uno de los participantes ha llegado hasta un solar situado en la calle de sa Mostra, que hasta hace un tiempo se utilizaba como aparcamiento de vehículos y actualmente está dominado por los rastrojos.