El túnel de Sóller, cerrado tras volcar un quad con dos turistas

El túnel de Sóller ha quedado cerrado el tráfico esta tarde tras volcar un quad en el que circulaban dos turistas. Las víctimas y el vehículo han quedado en mitad de la calzada, lo que ha obligado a cortar la circulación. Varias ambulancias y patrullas de la Guardia Civil de Tráfico han acudido al lugar del siniestro, que ha generado grandes retenciones.

El siniestro ha ocurrido hacia las tres y media de la tarde, según han informado fuentes de los servicios de emergencias. Según las primeras informaciones, el quad en el que circulaban las víctimas ha chocado contra un bordillo en el interior del túnel y ha acabado volcando.

Varias llamadas han alertado a los servicios de emergencias, que se han movilizado de inmediato. El túnel ha quedado cerrado a la circulación en ambos sentidos para facilitar la llegada de las ambulancias y atender a las víctimas, han añadido las mismas fuentes. Los servicios sanitarios han atendido a una de las ocupantes del quad, una mujer que presentaba heridas leves, han señalado fuentes policiales.

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El cierre del túnel ha generado importantes retenciones en la zona. Pasadas las cuatro de la tarde se ha reabierto el tráfico que se dirigía hacia Sóller, pero se ha mantenido cortada la circulación en dirección a Palma, que sigue registrando un atasco kilométrico.