Tres heridos, uno de ellos grave, en un accidente entre dos coches en Puigpunyent
El siniestro se produjo hacia las once y cuarto de la noche en el kilómetro 12 de la carretera Ma-1041
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Palma
Tres personas han resultado heridas, una de ellas de gravedad, en un accidente de tráfico ocurrido la noche del viernes entre dos coches en el municipio mallorquín de Puigpunyent.
El siniestro, según ha informado el SAMU 061, tuvo lugar a las 23.18 horas a la altura del kilómetro 12 de la carretera Ma-1041.
En circunstancias que por el momento se desconocen, dos turismos han colisionado entre sí, dejando tres heridos. El caso más grave es el de una joven de 21 años que ha sido trasladada al Hospital Universitario Son Espases con un politraumatismo.
Otras dos personas, una mujer de 65 años y un hombre de 60, han sido trasladados a la Clínica Rotger en estado menos grave.
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