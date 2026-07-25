Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
REY EN MALLORCA CON PROHENSECLIPSE SOLAR EN MALLORCAJÓVENES LADRONES PART FORANAMADÓ PERETA RESPONDE PSOESUPERMERCADO ASIÁTICO EN PALMAMETEREOLOGÍA MALLORCA
instagramlinkedin

Tres heridos, uno de ellos grave, en un accidente entre dos coches en Puigpunyent

El siniestro se produjo hacia las once y cuarto de la noche en el kilómetro 12 de la carretera Ma-1041

Ambulancia del SAMU 061 en Baleares

Ambulancia del SAMU 061 en Baleares / CAIB - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EP

Palma

Tres personas han resultado heridas, una de ellas de gravedad, en un accidente de tráfico ocurrido la noche del viernes entre dos coches en el municipio mallorquín de Puigpunyent.

El siniestro, según ha informado el SAMU 061, tuvo lugar a las 23.18 horas a la altura del kilómetro 12 de la carretera Ma-1041.

En circunstancias que por el momento se desconocen, dos turismos han colisionado entre sí, dejando tres heridos. El caso más grave es el de una joven de 21 años que ha sido trasladada al Hospital Universitario Son Espases con un politraumatismo.

Noticias relacionadas

Otras dos personas, una mujer de 65 años y un hombre de 60, han sido trasladados a la Clínica Rotger en estado menos grave.

TEMAS

  • accidentes de tráfico en Mallorca
  • Son Espases
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Policía de Palma encuentra en el aparcamiento de Son Llàtzer un coche y unos neumáticos sustraídos
  2. Policías y guardias buscaron durante dos horas el cadáver de la víctima del atropello de Cala Mesquida, que estaba oculto bajo la garriga
  3. Once heridos en un accidente con seis vehículos implicados en la Vía de Cintura
  4. Una mujer sufre la rotura de los dos brazos y graves lesiones en el pecho al ser atacada por el pitbull ciego de una amiga
  5. Juicio al exjefe de Traumatología de Son Espases: 'Se bajó los pantalones, me enseñó los testículos y me tocó un pecho
  6. Detienen al conductor que se dio a la fuga tras el accidente mortal de un ciclista de 84 años en Pollença
  7. Alarma al hallar un coche colgado de una rama al caer cuatro metros del mirador de na Burguesa
  8. El pitbull ciego atacó a la mujer en Palmanyola al asustarse por el paso de un camión de recogida de cartón

Tres heridos, uno de ellos grave, en un accidente entre dos coches en Puigpunyent

Tres heridos, uno de ellos grave, en un accidente entre dos coches en Puigpunyent

La Policía Local evita la construcción de nuevas casetas en Son Banya e interviene una retroexcavadora

La Policía Local evita la construcción de nuevas casetas en Son Banya e interviene una retroexcavadora

Condenado a dos años y medio de cárcel por agredir a un hombre y atracarle en la antigua cárcel de Palma

Condenado a dos años y medio de cárcel por agredir a un hombre y atracarle en la antigua cárcel de Palma

Dos años de cárcel por una decena de robos en coches en el aparcamiento de Son Espases

Dos años de cárcel por una decena de robos en coches en el aparcamiento de Son Espases

Alarma al caer un coche cuatro metros y pararlo la vegetación en el mirador de na Burguesa

Alarma al caer un coche cuatro metros y pararlo la vegetación en el mirador de na Burguesa

Golpea en la cabeza con una jarra de cristal a un hombre en un bar de Palma tras una discusión política y hiere a un niño

Golpea en la cabeza con una jarra de cristal a un hombre en un bar de Palma tras una discusión política y hiere a un niño

Once heridos en un accidente con seis vehículos implicados en la Vía de Cintura

Once heridos en un accidente con seis vehículos implicados en la Vía de Cintura

Tres detenidas por saquear 20.000 euros al anciano al que ayudaban en su casa de Palma

Tres detenidas por saquear 20.000 euros al anciano al que ayudaban en su casa de Palma
Tracking Pixel Contents