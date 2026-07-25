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La Policía recupera 55.000 euros de dos estafas informáticas denunciadas en Palma

Uno de los fraudes se cometió con falsas inversiones en criptomonedas y el otro con la suplantación de una entidad bancaria

La Policía Nacional ha recuperado parte del dinero estafado.

La Policía Nacional ha recuperado parte del dinero estafado. / POLICÍA NACIONAL

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Marcos Ollés

Marcos Ollés

Palma

La Policía Nacional ha recuperado 55.500 euros tras investigar dos casos de fraude digital denunciados en Palma: una estafa relacionada con falsas inversiones en criptomonedas y otra mediante suplantación de identidad bancaria por SMS (smishing).

En el primer caso, la víctima perdió cerca de 270.000 euros tras invertir en una plataforma fraudulenta que prometía altos beneficios. Posteriormente, los estafadores le exigieron nuevos pagos con la excusa de desbloquear el dinero invertido. Gracias al seguimiento de las transacciones en la cadena de bloques (blockchain), los investigadores lograron bloquear y recuperar 40.500 euros.

La segunda investigación se inició después de que una persona recibiera un SMS que simulaba proceder de su entidad bancaria. Tras seguir las instrucciones y facilitar códigos de verificación durante una llamada telefónica, se realizaron dos transferencias no autorizadas. La investigación permitió recuperar 15.000 euros correspondientes a una de ellas.

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Ambas investigaciones siguen abiertas para el total esclarecimiento de los hechos y la identificación de los responsables. La Policía Nacional recuerda la importancia de desconfiar de mensajes que soliciten datos personales o códigos de seguridad y advierte de que las entidades bancarias nunca piden este tipo de información por SMS o teléfono, recomendando verificar cualquier comunicación sospechosa a través de los canales oficiales.

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