Narcotráfico
La Policía Local evita la construcción de nuevas casetas en Son Banya e interviene una retroexcavadora
Los agentes sorprendieron a un operario, que estaba en busca y captura, realizando movimientos de tierra en el poblado
La Policía Local ha evitado la construcción de nuevas casetas ilegales en el poblado de Son Banya y ha intervenido una retroexcavadora. Los agentes sorprendieron in fraganti a un operario que estaba realizando movimientos de tierras para abrir nuevos viales de acceso en una zona propiedad del Institut Balear de la Vivenda (IBAVI). La actuación se enmarca en la orden de servicio de control y vigilancia continua para la prevención de construcciones no autorizadas en este asentamiento, lugares que habitualmente se destinan a la venta de drogas, ha explicado la Policía Local.
Los hechos ocurrieron el pasado jueves hacia las once y cuarto de la mañana. Una patrulla de la Unitat d'Intervenció Immediata detectó una máquina retroexcavadora operando a la izquierda de la entrada del poblado. Los agentes interceptaron al operario, un hombre de nacionalidad marroquí y 46 años. Dijo no tener su documentación personal ni la del vehículo y alegó inicialmente que buscaba chatarra y que la máquina —supuestamente prestada por un amigo— había sufrido una avería.
El hombre contactó por teléfono con el arrendatario de la retroexcavadora, español de 47 años, quien acudió minutos después al poblado con el contrato de alquiler. Tras incurrir en diversas contradicciones, reconoció haber realizado meses atrás trabajos de hormigonado en otros caminos del poblado, hechos por los que ya había sido denunciado, y confesó que conocía la finalidad ilegal para la que había alquilado la máquina.
Ante la imposibilidad de identificar al operario in situ, los agentes lo trasladaron al cuartel de Sant Ferran. Tras averiguar su identidad, comprobaron que le constaban tres órdenes de búsqueda y localización vigentes emitidas por dos juzgados de instrucción de Palma. Le notificaron estas requisitorias y le extendieron un acta de infracción de la normativa de disciplina urbanística por realizar movimientos de tierras en terreno público sin autorización municipal.
De forma paralela, los agentes contactaron con la empresa propietaria de la retroexcavadora, cuyos responsables dijeron desconocer el uso irregular que se estaba dando al vehículo y enviaron una grúa para retirarlo de forma inmediata del poblado.
Durante la inspección de la zona de las obras ilegales, los efectivos localizaron bajo unos toldos diversos focos de iluminación y rollos de cableado y cinta, materiales presumiblemente destinados a la construcción e iluminación de un nuevo punto de venta de drogas. Al tratarse de material abandonado sin propietario identificable, fue retirado para su posterior destrucción. Finalmente, el dispositivo se saldó con la retirada al depósito municipal de un turismo estacionado a la entrada del poblado que figuraba dado de baja y carecía de seguro de responsabilidad civil de suscripción obligatoria.
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