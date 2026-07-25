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Investigación

La Policía clausura un restaurante de Sant Llorenç donde malvivían 15 trabajadores que trabajan 13 horas sin días libres

Agentes e inspectores detectaron, además de la explotación laboral, graves deficiencias sanitarias en el establecimiento de Cala Millor

Agentes de la Policía Nacional y la Policía Local de Sant Llorenç participaron en la inspección.

Agentes de la Policía Nacional y la Policía Local de Sant Llorenç participaron en la inspección. / POLICÍA NACIONAL

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Marcos Ollés

Marcos Ollés

Palma

La Policía ha clausurado un restaurante de Cala Millor, en Sant Llorenç des Cardassar, por explotar laboralmente a 15 trabajadores, que malvivían hacinados en infraviviendas en el establecimiento y eran explotados con jornadas maratonianas y sin días libres. Los agentes detectaron además importantes infracciones higiénicas y sanitarias. En el operativo han participado agentes de la Policía Nacional de Extranjería de Manacor, inspectores de Trabajo y Seguridad Social y de la consellerias de Sanidad y Vivienda, con el apoyo de la Policía Local de Sant Llorenç.

La intervención se llevó a cabo a raíz de las informaciones recabadas inicialmente por la Policía Local acerca de un restaurante de Cala Millor. Tras recabar datos, el pasado jueves a la una de la tarde policías e inspectores acudieron al establecimiento.De los 15 empleados que había en el lugar, tres están en España de manera irregular, por lo que no pueden trabajar legalmente. Los otros 12 estarían dados de alta a media jornada cuando en realidad trabajaban 13 horas diarias los siete días de la semana. Por estas posibles infracciones los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social levantaron las oportunas actas de propuesta de sanción.

Pésima higiene

Los inspectores de Sanidad, por su parte, descubrieron importantes deficiencias en las medidas de refrigeración, manipulación y cocinado de alimentos. No se respetaba la cadena de frio y separación de alimentos, cocinaban sin las más elementales medidas de higiene por parte de los trabajadores, que tenían sus habitaciones pegadas a la cocina y a los almacenes de alimentos, con una importante falta de limpieza en todos los espacios. Estas circunstancias llevaron a decretar el inmediato cierre al público del establecimiento, dando un plazo a la empresa de 10 días para la resolución de las deficiencias para que pueda volver a abrir al público, pero de forma independiente a las posibles sanciones administrativas a las que se enfrenta.

Por otro lado, los inspectores de Vivienda del Govern confirmaron la existencia de nueve habitaciones carentes de condiciones mínimas necesarias para la residencia de los trabajadores. Las habitaciones tenían que ser compartidas entre ellos, sin baño propio, sin aireación, muy sucias y pegadas a la cocina y almacenes, con un fuerte y desagradable olor a comida. Por ello también se procede a tramitar las correspondientes propuestas de sanción.

Más inspecciones

Por parte del Grupo de Extranjería se han incoado expedientes de expulsión a tres trabajadores ilegales y los agentes continúan con las gestiones por un posible delito contra los derechos de los trabajadores por parte de los responsables del restaurante. De forma paralela, la Policía Local de Sant Llorenç levantó diversas actas por deficiencias en los permisos y licencias.

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La Policía Nacional ha señalado que esta actuación muestra "la importancia del trabajo conjunto y coordinado que se viene realizando por parte de la Policía Nacional, la Inspección de Trabajo de la Seguridad Social, Inspección de Sanidad, Inspección de Vivienda, Policía Local, en la lucha contra la explotación laboral, respeto a los derechos de los trabajadores y contra la competencia desleal que representan los establecimientos que no cumplen con la legalidad". Además, ha destacado que los investigadores continuarán con la campaña de inspecciones de restaurantes y locales durante las próximas semanas para detectar más incumplimientos por parte de empresas que contratan de forma irregular a trabajadores y que en ocasiones se aprovechan de su situación de vulnerabilidad, sobre todo en ésta época de temporada alta turística.

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