Condenado a dos años y medio de cárcel por agredir a un hombre y atracarle en la antigua cárcel de Palma

Un atracador de 39 años fue condenado este miércoles a dos años y medio de prisión en un juicio celebrado en los Juzgados de Vía Alemania por atacar a un hombre y atracarle en el interior de la antigua cárcel de Palma, sustraerle el dinero de la nómina y otras pertenencias que portaba consigo. El fiscal pedía inicialmente para el procesado diez años de prisión. Tras alcanzar un acuerdo de conformidad con la abogada de la defensa del encausado, Carmen Cardona, la sentencia condenatoria se ha rebajado a dos años y medio. También se le ha suspendido su ingreso en la cárcel con la condición de que abone a la víctima una indemnización de 2.475 euros, a razón de 104 euros mensuales, durante dos años. El impago de una cuota los cinco primeros días del mes supondrá su inmediato encarcelamiento.

Los hechos que se juzgaron este miércoles en un juzgado de Vía Alemania tuvieron lugar sobre las nueve de la noche del 7 de diciembre de 2024 en la calle Leocadio Togores de Palma, en las inmediaciones del viejo penal. El ahora condenado y un compinche no identificado abordaron a la víctima. Antes de que esta pudiera reaccionar, le agredieron y le trasladaron al interior de la antigua cárcel de Palma.

Una vez dentro, le cachearon para sustraerle sus pertenencias. Entre estas se encontraban 800 euros correspondientes al dinero de su nómina. A continuación le propinaron puñetazos y patadas y le arrojaron a la cara un dispensador de agua eléctrico, que le hizo caerse por las escaleras. A la mañana siguiente, le llevaron al PAC de s'Escorxador para que recibiera atención sanitaria. En todo momento estaba vigilado y le obligaron a decir que los golpes los sufrió en una pelea. A continuación le trasladaron a Son Espases para tratarle de las heridas. Al salir fue obligado a acompañar al ahora condenado a la antigua cárcel de Palma. Allí se encontró con su exmujer. Esta le ayudó a salir al día siguiente y a pedir ayuda en la cercana clínica veterinaria. Allí acudió una patrulla de la Policía Nacional y una ambulancia para atender al herido. El ahora condenado fue detenido días después.

Un mes en sanar de las lesiones

Como consecuencia del ataque, la víctima sufrió un fuerte traumatismo craneoencefálico con pérdida de consciencia, fractura de huesos propios nasales, rotura del etmoides y apófisis frontal del maxilar bilateral. Tardó en torno a un mes en sanar