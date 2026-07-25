Tribunales
Dos años de cárcel por una decena de robos en coches en el aparcamiento de Son Espases
El sospechoso destrozó las ventanillas de varios vehículos para apoderarse de los efectos de valor
Un hombre fue condenado ayer a dos años y un día de prisión por una decena de robos en vehículos en el aparcamiento del hospital Son Espases, en Palma. En algunos casos fracturó las ventanillas de los automóviles estacionados para apoderarse de los efectos de valor, provocando importantes daños. El acusado, de nacionalidad argelina, reconoció los hechos y se declaró autor de un delito de robo con fuerza continuado tras el acuerdo alcanzado entre su abogado y la Fiscalía. El hombre está en prisión por otras causas judiciales.
La oleada de robos se produjo el pasado verano. El delincuente fue sorprendido a finales de agosto de 2025 por vigilantes de seguridad del hospital en un aparcamiento restringido, al que solo pueden acceder los trabajadores, cuando manipulaba los candados de bicicletas y patinetes que estaban allí aparcados. El hombre había trepado por una valla para poder entrar en esa zona y fue detenido por la Policía Nacional.
La investigación abierta por los agentes permitió atribuirle una decena de robos cometidos en las semanas anteriores tanto en el aparcamiento del personal como en el público del centro hospitalario. Los policías recopilaron las grabaciones de las cámaras de seguridad, lo que permitió identificar al sospechoso como el autor de todos los delitos. Los agentes le imputaron seis robos con fuerza en interior de vehículo dentro del aparcamiento público y cuatro más de robo con fuerza mediante escalo en la zona destinada al aparcamiento de bicis y patinetes.
La Fiscalía imputó al acusado, que tiene varios antecedentes, un delito continuado de robo con fuerza y reclamó para él una condena de tres años de prisión. Ayer, en una vista celebrada en un juzgado de lo penal de Palma, las partes alcanzaron un acuerdo de conformidad y pactaron una condena de dos años de prisión. Ante la magistrada, el procesado reconoció los hechos y aceptó la pena. La jueza dictó sentencia en el acto y el fallo ya es firme.
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