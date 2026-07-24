Tres detenidas por saquear 20.000 euros al anciano al que ayudaban en su casa de Palma

Tres mujeres que ayudaban a un anciano de 74 en las tareas domésticas en su vivienda de Palma habrían aprovechado su situación para saquear 20.000 euros de su cuenta bancaria por medio del uso no consentido de las tarjetas de él. Agentes de la Policía Nacional han detenido a todas ellas por un presunto delito de estafa. Al ser puestas a disposición judicial, el juez decretó para estas una orden de alejamiento de la víctima.

Agentes de la Policía Nacional llevan detenida a una de las presuntas estafadoras del anciano. / POLICÍA NACIONAL

La investigación del Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional se inició después de que el septuagenario interpusiera la correspondiente denuncia. En concreto el afectado hizo constar que había recibido numerosos cargos en su cuenta bancaria desde principios de 2024. El montante total ascendía a 20.000 euros.

Las pesquisas de los investigadores apuntaron a que las principales sospechosas de este saqueo al denunciante eran tres mujeres. Estas tenían llave del domicilio y ayudaban al hombre en diversas tareas en la vivienda. Además, los agentes constataron que estas habían utilizado las tarjetas de la víctima y habían efectuado diversas compras en establecimientos de textil y de restauración, entre otros. Así, estos observaron más cargos y transacciones ilícitas, cuyo montante total ascendía a 20.000 euros.

Agresiones

A continuación la víctima amplió su denuncia en la que indicaba que dos de las sospechosas residían en su domicilio. Una le había agredido en varias ocasiones. Dos de ellas le proferían insultos y le amenazaron. Por este motivo el anciano solicitó una orden de alejamiento.

A raíz de todas estas indagaciones, los investigadores del Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos de la Jefatura Superior de Policía de Baleares las detuvieron por un presunto delito de estafa. Las pesquisas siguen abiertas para determinar si existen más transacciones ilícitas que pudieran afectar al patrimonio de la víctima. Al ser puestas a disposición judicial, el juez decretó una de orden alejamiento de este anciano.