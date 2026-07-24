Siniestro
Once heridos en un accidente con seis vehículos implicados en la Vía de Cintura
El siniestro ha generado un atasco kilométrico que se ha extendido hacia la autopista de Inca
Once personas han resultado heridas este viernes por la tarde en un accidente con seis vehículos implicados en la Vía de Cintura, en Palma. Cinco de las víctimas han sido atendidas en el lugar y las otras han sido trasladadas a diferentes centros sanitarios de la ciudad. El siniestro ha provocado grandes retenciones.
El accidente se ha producido a las cuatro menos diez de la tarde en el kilómetro 2 de la autopista MA-20, cerca de la salida hacia la calle Aragó, ha informado el 061. Tres coches, una furgoneta y dos camiones pequeños han colisionado por alcance cuando circulaban en dirección al aeropuerto.
Al lugar han acudido seis ambulancias del 061 y varias patrullas de la Guardia Civil de Tráfico. Los efectivos sanitarios han atendido a 11 personas heridas, ha añadido el 061. Cinco de ellas presentaban lesiones muy leves y solo han precisado asistencia in situ. Otras cuatro han sufrido heridas leves y las dos restantes han sido valoradas como menos graves. Las seis han sido trasladadas en ambulancia a dos clínicas privadas de Palma.
Los seis vehículos implicados han quedado en mitad de la calzada, generando un atasco kilométrico que ha afectado tanto a la Vía de Cintura como a la autopista de Inca.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Policía de Palma encuentra en el aparcamiento de Son Llàtzer un coche y unos neumáticos sustraídos
- Policías y guardias buscaron durante dos horas el cadáver de la víctima del atropello de Cala Mesquida, que estaba oculto bajo la garriga
- Una mujer sufre la rotura de los dos brazos y graves lesiones en el pecho al ser atacada por el pitbull ciego de una amiga
- Los detenidos por pegar e intentar violar a una chica en Playa de Palma son tres hermanos
- Juicio al exjefe de Traumatología de Son Espases: 'Se bajó los pantalones, me enseñó los testículos y me tocó un pecho
- Controlado un incendio en el Puig de sa Bassa, en Son Servera
- Detienen al conductor que se dio a la fuga tras el accidente mortal de un ciclista de 84 años en Pollença
- El pitbull ciego atacó a la mujer en Palmanyola al asustarse por el paso de un camión de recogida de cartón