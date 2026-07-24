Once heridos en un accidente con seis vehículos implicados en la Vía de Cintura

Once personas han resultado heridas este viernes por la tarde en un accidente con seis vehículos implicados en la Vía de Cintura, en Palma. Cinco de las víctimas han sido atendidas en el lugar y las otras han sido trasladadas a diferentes centros sanitarios de la ciudad. El siniestro ha provocado grandes retenciones.

El accidente se ha producido a las cuatro menos diez de la tarde en el kilómetro 2 de la autopista MA-20, cerca de la salida hacia la calle Aragó, ha informado el 061. Tres coches, una furgoneta y dos camiones pequeños han colisionado por alcance cuando circulaban en dirección al aeropuerto.

Al lugar han acudido seis ambulancias del 061 y varias patrullas de la Guardia Civil de Tráfico. Los efectivos sanitarios han atendido a 11 personas heridas, ha añadido el 061. Cinco de ellas presentaban lesiones muy leves y solo han precisado asistencia in situ. Otras cuatro han sufrido heridas leves y las dos restantes han sido valoradas como menos graves. Las seis han sido trasladadas en ambulancia a dos clínicas privadas de Palma.

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Los seis vehículos implicados han quedado en mitad de la calzada, generando un atasco kilométrico que ha afectado tanto a la Vía de Cintura como a la autopista de Inca.