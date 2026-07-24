Investigados siete encargados de comercios en la Playa de Palma donde intervienen 1.600 prendas falsificadas

Un total de siete responsables de comercios de la Playa de Palma han sido investigados por un presunto delito contra la propiedad industrial al exponer prendas falsificadas en sus establecimientos. Agentes de la Policía Local de Palma han intervenido más de 1.600 de estos artículos falsos. Se da la circunstancia de que algunos de estos locales ya fueron inspeccionados una semana antes, donde hallaron esta ropa fraudulenta, y habían vuelto a reincidir.

La intervención de mayor envergadura se efectuó entre las 18.00 horas y las 20.00 horas del pasado miércoles en diversos establecimientos de la calle Cartago de la Playa de Palma. Un operativo compuesto por 21 agentes de la Policía Local de Palma se desplegaron, bajo el mando de un subinspector y un oficial, y efectuaron un dispositivo de inspección en dichos comercios de la zona.

Este operativo dio continuidad a una actuación de similares características que había tenido lugar el pasado 17 de julio en la misma calle Cartago de la Playa de Palma. Se decidió repetir la actuación al ver que algunos de estos establecimientos habían vuelto a exponer prendas falsificadas o habían bajado las persianas metálicas entonces al percatarse de la presencia policial.

Mañana y tarde

En el transcurso de este segundo dispositivos, los agentes inspeccionaron siete locales comerciales e instruyeron diligencias como investigados a los responsables de los mismos por un presunto delito contra la propiedad industrial. En total se confiscaron 1.612 artículos falsificados de primeras marcas. Se trataba principalmente de camisetas, pantalones y equipaciones deportivas.

Con carácter previo, la mañana del miércoles, otra dotación policial actuó en la carretera de s'Arenal, a la altura del número 44, contra la venta ambulante no autorizada. Entonces se intervinieron 175 camisetas y 80 gafas de sol a vendedores que ejercían dicha actividad sin licencia.