Golpea en la cabeza con una jarra de cristal a un hombre en un bar de Palma tras una discusión política y hiere a un niño

Una discusión por motivos políticos en un bar de Palma derivó en una violenta agresión al golpear un hombre a otro con una jarra de cristal en la cabeza y hacerle una gran brecha. Uno de los vidrios salió despedido e hirió también a un niño, situado en las proximidades. Agentes de la Policía Nacional han detenido al agresor, de nacionalidad española, por un presunto delito de lesiones.

Los hechos tuvieron lugar sobre las cuatro y media de la tarde del jueves en un bar del barrio palmesano de La Soledat. De repente dos clientes empezaron a discutir acaloradamente de política. La discusión fue subiendo de tono gradualmente hasta que uno de ellos decidió zanjarla de una manera expeditiva. Cogió una jarra de cristal y le golpeó con fuerza en la cabeza a su contrincante. El fuerte impacto dejó a la víctima herida y mareada.

El impacto fue tan violento que la jarra se hizo añicos y se rompió en numerosos pedazos de cristal, que salieron disparados. Hasta tal punto que uno de los trozos alcanzó a un niño en la cabeza de un niño y le causó una herida sangrante.

Taponado con una toalla

Varios testigos ayudaron a las víctimas. De hecho un cliente taponó con una toalla la hemorragia del hombre agredido con la jarra de cristal en la cabeza, ya que perdía mucha sangre. Mientras, el agresor se marchó apresuradamente del local. Varias patrullas del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) de la Policía Nacional se personaron poco después en el establecimiento. Los policías también atendieron a las víctimas y solicitaron la presencia de una ambulancia. El principal agredido fue trasladado a un centro hospitalario.

Tras realizar diversas gestiones, los agentes de la Policía Nacional lograron identificar y localizar al sospechoso de la violenta agresión con una jarra de cristal, al otro hombre y afectar a un niño, después de haber mantenido una encendida discusión en dicho bar por motivos políticos y procedieron a detenerle. Este reconoció que había golpeado a la víctima, aunque argumentó que solo se había defendido.