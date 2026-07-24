La banda de jóvenes ladrones cometió 18 robos en cinco pueblos de Mallorca

La Guardia Civil atribuye 18 robos en viviendas de la Part Forana de Mallorca a la banda de jóvenes ladrones desarticulada esta semana. Los investigadores han detenido a 15 personas, cinco de las cuales han ingresado en prisión por orden judicial. Están acusados de delitos de robo con fuerza en vivienda habitada, pertenencia a organización criminal, atentado contra agente de la autoridad y delitos contra la seguridad vial por conducción temeraria y conducción careciendo de permiso.

La investigación, bautizada como 'Operación Triarii Bal', ha corrido a cargo de los equipos de Policía Judicial de Algaida e Inca. La organización, formada por jóvenes de origen magrebí y subsahariano, actuaba de forma coordinada y con un reparto definido de funciones, según la Guardia Civil. Los delincuentes realizaban una selección previa de los objetivos, llevaban a cabo vigilancias sobre las viviendas y controlaban los horarios de sus moradores antes de cometer los robos.

Coches alquilados

La investigación ha permitido atribuir a la organización 18 robos con fuerza en viviendas habitadas cometidos, principalmente, Pina-Algaida, Santa Eugènia, Sencelles, Consell y Campos. La banda utilizaba vehículos alquilados a nombre de otras personas o mediante documentación falsificada, adoptaban medidas de contravigilancia, distribuían las funciones entre los participantes y abandonaban rápidamente el lugar tras cometer los robos. Posteriormente, ocultaban y distribuían los efectos sustraídos.

Durante la explotación de la operación se practicó un registro en un inmueble ubicado en el barrio de Son Gotleu (Palma), que, según la investigación, era utilizado como punto de reunión de algunos de los integrantes de la organización y desde donde se coordinaban diversas actividades relacionadas con la obtención de vehículos y la posterior distribución de los efectos sustraídos. El acceso al inmueble presentó una elevada dificultad debido a las medidas de seguridad instaladas, ha explicado la Guardia Civil.

Embistieron a una patrulla

En una de las fugas tras un robo en Pina-Algaida, el vehículo utilizado por los delincuentes embistió a un vehículo oficial de la Guardia Civil que trataba de interceptarlo. Asimismo, uno de los principales investigados está relacionado con una persecución ocurrida recientemente entre Calvià y Palma, que finalizó con su detención tras ofrecer resistencia a los agentes.

Diez de los detenidos son los autores materiales de los robos y otras cuatro personas están acusadas de colaborar con ellos facilitando el alquiler de los vehículos utilizados para la comisión de los robos. También fue arrestada una persona por un delito de falsedad documental, al considerar que manipulaba documentación relacionada con contratos de alquiler de vehículos aprovechando su puesto de trabajo en una empresa del sector.

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La investigación ha permitido determinar que parte de los objetos sustraídos eran posteriormente vendidos a receptadores y terceras personas, principalmente en la barriada de Son Gotleu, con el fin de obtener un beneficio económico de forma inmediata. La operación continúa abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones ni el esclarecimiento de otros hechos delictivos relacionados con la actividad de esta organización criminal.