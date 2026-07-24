Alarma al hallar un coche colgado de una rama al caer cuatro metros del mirador de na Burguesa

El hallazgo de un coche suspendido de una rama tras caer cuatro metros del mirador de na Burguesa ha despertado la alarma ante la posibilidad de que hubiera ocupantes en el interior del vehículo. Bombers de Palma y Policía Local se han movilizado rápidamente hasta el lugar para averiguar qué ocurría. Tras una inspección detallada, han comprobado que no había nadie dentro. La principal hipótesis apunta a que el conductor de este automóvil de alquiler lo habría estacionado sin echar el freno de mano. El turismo se habría deslizado hasta caer por el precipicio.

Los hechos se han producido sobre las 10.20 horas cuando un testigo ha advertido la presencia de un coche, marca Omoda, suspendido de una rama tras caer cuatro metros del mirador de na Burguesa, junto al monumento. La principal preocupación que se ha desatado entonces de que hubiera alguien en el interior.

A continuación efectivos de Bombers de Palma y de Policía Local se han desplazado rápidamente hasta el lugar. Lo primero que se han planteado era si tenían que afrontar un difícil rescate de los supuestos ocupantes del vehículo del interior. Tras examinarlo desde lo alto, han comprobado con alivio que no había nadie dentro.

La empresa de coches de alquiler lo retirará

Acto seguido, Bombers de Palma han empezado a deliberar cuál era la forma más adecuada para retirar el coche caído cuatro metros desde lo alto del mirador, debido al peligro que representaba que permaneciera en dicha rama, ante una eventual caída. Por su parte, los agentes de la Policía Local han averiguado que el coche era de alquiler. No obstante no han conseguido contactar hasta el momento con el arrendatario para tratar de esclarecer cómo han ocurrido los hechos. La principal hipótesis que se baraja es que el conductor se habría apeado del turismo sin echar el freno de mano y este se habría deslizado por el precipicio hasta quedar colgado de una rama a cuatro metros de la cima.

Tras los esfuerzos de Bombers de Palma para retirar el automóvil no lo han conseguido. Después de ponerse en contacto con la empresa de alquiler del vehículo, esta se ha hecho cargo de la retirada del coche suspendido de la rama del mirador de na Burguesa.