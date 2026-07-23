Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
FALLECE JOAN ROCAOLA DE CALOR BALEARESPELEA CONCIERTO HADES66SOPAR A LA LLESCA PALMAABOGADO ACTIVISTAS SANTA MARIAPRISIÓN CONDUCTOR ATROPELLO MORTAL
instagramlinkedin

La Policía Local de Palma interviene 2.689 artículos del top manta

La Policía Local de Palma interviene 2.689 artículos del top manta

La Policía Local de Palma interviene 2.689 artículos del top manta / Policía Local de Palma

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Palma

La Policía Local de Palma ha intervenido 2.689 artículos en un dispositivo especial contra la venta ambulante ilegal en la zona de s'Hort del Rei, en el que han participado 48 agentes.

Del total de objetos incautados del top manta, 1.679 eran camisetas, 440 bolsos, 280 imanes, 116 gafas de sol, 130 juguetes y otros artículos diversos y 44 accesorios, entre ellos carteras y cinturones.

El material requisado llenó seis contenedores y, según ha informado el Ayuntamiento de Palma, el operativo desarrollado este miércoles forma parte de las actuaciones periódicas de vigilancia y control destinadas a combatir la venta ambulante ilegal, proteger el comercio y garantizar la seguridad y la convivencia en el espacio público.

La Policía Local de Palma interviene 2.689 artículos del top manta

La Policía Local de Palma interviene 2.689 artículos del top manta / Policía Local de Palma

El dispositivo comenzó a las 15.30 horas y contó con la participación de 25 agentes de paisano del Servicio Especial Turístico (SETUR), junto a un oficial y un subinspector en un vehículo de apoyo.

También intervinieron doce agentes uniformados y un oficial del Equipo Comunitario de Proximidad (ECOP), cinco agentes y un oficial de la Unidad de Intervención Inmediata (UII), además de dos agentes del área de Logística encargados del traslado del material intervenido.

Noticias relacionadas

El Ayuntamiento ha señalado que mantendrá este tipo de operativos de forma periódica para combatir la venta ambulante ilegal y velar por el cumplimiento de la Ordenanza para el Fomento de la Convivencia Cívica.

TEMAS

  • Policía Local de Palma
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Policía de Palma encuentra en el aparcamiento de Son Llàtzer un coche y unos neumáticos sustraídos
  2. Policías y guardias buscaron durante dos horas el cadáver de la víctima del atropello de Cala Mesquida, que estaba oculto bajo la garriga
  3. Piden 7,5 años de cárcel para un concejal de Valldemossa por estafar 200.000 euros a su padre enfermo
  4. Una mujer sufre la rotura de los dos brazos y graves lesiones en el pecho al ser atacada por el pitbull ciego de una amiga
  5. Los detenidos por pegar e intentar violar a una chica en Playa de Palma son tres hermanos
  6. Juicio al exjefe de Traumatología de Son Espases: 'Se bajó los pantalones, me enseñó los testículos y me tocó un pecho
  7. Controlado un incendio en el Puig de sa Bassa, en Son Servera
  8. Detienen al conductor que se dio a la fuga tras el accidente mortal de un ciclista de 84 años en Pollença

La Policía Local de Palma interviene 2.689 artículos del top manta

El juez envía a prisión a cinco miembros de la banda juvenil de ladrones

El juez envía a prisión a cinco miembros de la banda juvenil de ladrones

Accidente mortal en Formentera: las dos fallecidas son médicas de viaje de fin de carrera con otras cuatro colegas

Accidente mortal en Formentera: las dos fallecidas son médicas de viaje de fin de carrera con otras cuatro colegas

Desmantelan una organización de narcos que introdujo más de 300 kilos de cocaina en Baleares y en Cataluña

Desmantelan una organización de narcos que introdujo más de 300 kilos de cocaina en Baleares y en Cataluña

Desalojan a 1.200 personas por una pelea multitudinaria durante un concierto del rapero Hades66 en una discoteca de Palma

Condenado por intentar provocar un incendio en un piso con sus inquilinos dentro en Palma

Condenado por intentar provocar un incendio en un piso con sus inquilinos dentro en Palma

Imputan más de 15 robos en domicilios a la banda juvenil desarticulada en Palma

Imputan más de 15 robos en domicilios a la banda juvenil desarticulada en Palma

Investigado en Palma por pertenencia a una organización de ciberestafas bancarias a 2.000 víctimas que manejaba datos de medio millón de personas

Investigado en Palma por pertenencia a una organización de ciberestafas bancarias a 2.000 víctimas que manejaba datos de medio millón de personas
Tracking Pixel Contents