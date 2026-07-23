La Policía ha detenido este verano a 120 ladrones 'in fraganti' en la Playa de Palma

La Policía Nacional ha detenido este verano a casi 120 personas por cometer robos en la Playa de Palma, según ha informado hoy el cuerpo policial. Los arrestos han sido practicados por el Grupo Operativo de Respuesta (GOR) en el marco del operativo especial que se lleva a cabo en la zona. Todos los sospechosos han sido sorprendidos 'in fraganti' y los agentes han podido recuperar en la mayoría de los casos los efectos sustraídos para devolvérselos a sus propietarios.

Ante la gran afluencia de turistas en la Playa de Palma durante los meses de verano, la Policía Nacional ha reforzado la zona con más patrullas y con agentes de paisano para tratar de atajar los hurtos y robos con violencia. En este refuerzo destacan las patrullas mixtas con policías neerlandeses y alemanes, así como el apoyo en labores de investigación de policías rumanos, ha explicado la Policía Nacional.

Una de las últimas detenciones se produjo el martes de madrugada. Los agentes del GOR observaron a un hombre que se acercaba a turistas para, aparentemente, robarles sus pertenencias. Los policías le dieron el alto y, al cachearlo, comprobaron que llevaba varias carteras con documentación de turistas alemanes. También llevaba gafas de sol, dinero en efectivo y auriculares inalámbricos. Además, en una riñonera tenía cuatro móviles de alta gama, todos a nombre de turistas extranjeros.

Noticias relacionadas

El hombre, de nacionalidad argelina, quedó detenido como presunto autor de un delito de hurto. Los agentes de la Policía Nacional pudieron identificar a los dueños de los objetos y están realizando gestiones para devolvérselos.