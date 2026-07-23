Tribunales
El juez envía a prisión a cinco miembros de la banda juvenil de ladrones
Los sospechosos están acusados de más de 15 robos en viviendas de la Part Forana
El juez de guardia decretó ayer el ingreso en prisión de cinco de los once jóvenes detenidos como presuntos miembros de una banda de ladrones que habría cometido más de una quincena de robos en varios puntos de Mallorca en las últimas semanas. Los otros seis sospechosos han quedado en libertad a la espera del avance de la investigación.
La Guardia Civil llevaba cerca de seis meses tras los pasos de este grupo. La investigación reveló que la banda seleccionaba viviendas aisladas de pueblos de la Part Forana, en las que entraban tras comprobar que no había nadie y forzar alguno de sus accesos para luego llevarse los efectos de valor que había.
Tras recabar información sobre sus actividades, la Guardia Civil llevó a cabo el martes la última fase de la operación. Los agentes registraron 11 domicilios y una tienda de compraventa de oro de Palma, donde los delincuentes vendían las joyas robadas. Fueron detenidas 11 personas, entre ellas al menos un menor de edad.
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