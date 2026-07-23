Imputan más de 15 robos en domicilios a la banda juvenil desarticulada en Palma

Son muy jóvenes, de entre diecisete y veinte años, pero durante los últimos meses llevaron de cabeza a las Fuerzas de Seguridad con una inusitada actividad delictiva: más de quince robos con fuerza en casas de toda Mallorca. Tras una compleja investigación, la Guardia Civil arrestó el pasado martes a los diez presuntos miembros de la banda, así como a un hombre que presuntamente les habría comprado joyas y otros objetos de valor sustraídos.

La Guardia Civil llevaba cerca de seis meses siguiendo la pista de una banda de ladrones que a lo largo de este tiempo había demostrado una gran actividad delictiva. Los sospechosos presuntamente seleccionaban viviendas aisladas de localidades de la Part Forana. Tras comrobar que no había nadie en el domicilio, forzaban los accesos y se llevaban los efectos valor que encontraban.

Los ladrones actuaban con una gran movilidad, y se desplazaban a grandes distancias para cometer los robos.

Las gestiones policiales permitieron poner el foco en un «narcopiso» de la barriada de Son Gotleu, muy frecuentado por consumidores de droga. Los investigadores localizaron allí al grupo de jóvenes sospechoso, a los que los narcos «alquilaban» los vehículos con los que presuntamente se desplazaban para cometer los robos.

La última fase de la operación se desarrolló el martes, con la detención de diez de los presuntos miembros de la banda de ladrones y el registro de dos domicilios de la calle Santa Florentina, en Son Gotleu, que funcionaban como puntos de venta de droga.

Los presuntos ladrones resultaron ser muy jóvenes. Entre ellos había un menor de edad, de diecisiete años, pero el resto eran mucho mayores. La mayoría tenían entre dieciocho y veinte años.

Los investigadores les consideran responsables de más de quince robos en domicilios de la Par Forana, donde habrían conseguido un gran botín, sobre todo en joyas. En la operación fue detenido también el propietario de un establecimiento de compraventa de oro de la calle Manacor de Palma. Tras prestar declaración, este hombre quedó en libertad.

La decena de sospechosos de integrar la banda de ladrones fue conducida ayer por la tarde a disposición del juzgado de guardia de Palma.

Noticias relacionadas

Mientras, la Guardia Civil prosigue las pesquisas para aclarar si podrían ser autores de otros delitos cometidos en los últimos meses.