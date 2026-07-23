Delito de odio
"¡Hay que matar a todos los negros y mendigos!": un hombre agrede con un palo a un indigente en Palma y le profiere insultos racistas
Agentes de la Policía Naional han detenido al atacante por un presunto delito de odio
"¡Hay que matar a todos los negros y mendigos!". Mientras pronunciaba estas palabras, un individuo agredió con un palo de grandes de dimensiones a un hombre sin hogar en una céntrica calle de Palma por el solo hecho de ser un 'sin techo' de raza negra, de origen sudamericano. Agentes de la Policía Nacional han detenido al agresor por un presunto delito de odio.
La agresión tuvo lugar la tarde del pasado viernes en Palma. Varias llamadas al 091 alertaron de un sujeto estaba golpeando a un hombre sin techo con un palo de gran tamaño cerca de la Jefatura Superior de Policía mientras profería insultos racistas contra él. De inmediato agentes del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) de la Policía Nacional se personaron en el lugar. Gracias a la colaboración ciudadana, los policías encontraron al atacante y a la víctima. Ambos se encontraron separados en ese momento.
Cuando los agentes se entrevistaron con la víctima, esta señaló que había sorprendido al otro sujeto rebuscando entre sus cosas. Él se lo recriminó y empezaron a discutir. Entonces este individuo se marchó y volvió al poco tiempo con un palo. A continuación le profirió insultos racistas, al ser una persona de raza negra de origen sudamericano, y otros relacionados con el hecho de que viviera en la calle.
Erosiones y golpes
Los policías comprobaron que el afectado presentaba erosiones y golpes supuestamente propinados por el otro. No obstante no quiso ser atendido por las asistencias sanitarias ni tampoco interponer denuncia alguna contra el atacante.
Varios testigos corroboraron la agresión que había sufrido la víctima e hicieron especial énfasis en los comentarios racistas y contra los 'sin techo', que había proferido a esta persona. A tenor de estos hechos, este individuo fue detenido por un presunto delito de odio.
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