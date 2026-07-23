Tribunales
La Fiscalía pide 36 años de cárcel a cuatro acusados de desvalijar una docena de viviendas en Mallorca
La banda actuó en el verano de 2025 en inmuebles de Palma, Llucmajor, Calvià y Andratx
La Fiscalía solicita penas que suman 36 años de prisión para cuatro presuntos miembros de una banda que desvalijó una docena de viviendas en Palma, Calvià y Andratx. Los acusados cometieron los robos en menos de una semana y se apropiaron de joyas valoradas en miles de euros y otros efectos de valor. El ministerio público imputa a los cuatro sospechosos delitos de robo con fuerza en casa habitada, pertenencia a grupo criminal, falsedad en documento oficial y conducción temeraria, ya que huyeron a toda velocidad por la autovía cuando la Guardia Civil los perseguía tras uno de sus golpes. La Audiencia Provincial ha celebrado hoy una vista previa del juicio, en el que las partes han anunciado que no hay acuerdo de conformidad. El tribunal ha señalado el juicio para el próximo mes de noviembre.
Los encausados son dos hombres y dos mujeres que llegaron a Mallorca el 3 de julio de 2025 en un ferry desde la península con un coche alquilado en Alicante. Durante los días siguientes cometieron, sostiene la Fiscalía, una docena de robos en viviendas tras cerciorarse de que los moradores no estaban en el interior. Los delincuentes forzaban alguno de los accesos a los inmuebles, provocando importantes daños, y una vez dentro se apropiaban de joyas, relojes, bolsos, aparatos electrónicos y dinero en efectivo.
El 9 de julio por la tarde fueron sorprendidos por el dueño de una vivienda en la que había entrado a robar en Andratx. Los intrusos se dieron a la fuga en un vehículo y dos vecinos fueron tras ellos y alertaron a la Guardia Civil. Los agentes persiguieron a los fugitivos a lo largo de cuatro kilómetros por la autovía. Durante la huida, los delincuentes circularon a gran velocidad y poniendo en riesgo al resto de usuarios de la vía, sostiene la Fiscalía. El coche de los acusados se paró en el arcén y cuando los agentes fueron hacía allí, reiniciaron la marcha y escaparon. Los investigadores comprobaron después que el turismo había sido alquilado con documentación falsa.
Los sospechosos fueron detenidos en los días siguientes. Además de las penas de prisión, el ministerio público solicita que los procesados indemnicen a los perjudicados con más de 44.000 euros por los efectos robados que no han sido recuperados y los daños causados en los inmuebles.
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