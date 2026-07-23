Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
REY VACACIONES MALLORCAACCIDENTE MORTAL FORMENTERAGOVERN MALESTAR CIUDADANOPSEO MADÓ PERETAZAPATERO ORIGEN JOYASCAMPEONES MUNDIAL IBIZA
instagramlinkedin

Detenido en Palma por poseer más de 2.500 archivos de pornografía infantil

Los agentes detectaron la infracción al descubrir un intercambio de archivos “peer to peer”, que permite a usuarios de todo el mundo compartir casi cualquier tipo de contenido

Agente de la Policía Nacional

Agente de la Policía Nacional / POLICÍA NACIONAL - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EP

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre como presunto autor de un delito de corrupción de menores, por la tenencia de más de 2.500 archivos de material audiovisual sobre pornografía infantil.

Según han informado en un comunicado, la Unidad Central de Ciberdelincuencia, Grupo II de Protección al Menor de la Comisaría General de Policía Judicial de Madrid, solicitó colaboración al Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional, como consecuencia de una investigación contra la tenencia y distribución de material de explotación sexual infantil a través de Internet.

A través del ciberpatrullaje en redes, los agentes conocieron la infracción penal y descubrieron que se estaba cometiendo un intercambio de archivos 'Peer to Peer', con lo que usuarios en cualquier parte del mundo comparten entre ellos prácticamente cualquier tipo de archivo.

Tras analizar toda la información recabada, la Policía Nacional atribuyó al detenido la presunta autoría de la subida de archivos de contenido pedófilo. Asimismo, constató que había realizado numerosas descargas de este tipo de material durante varios meses.

Noticias relacionadas y más

La investigación dirimió que el presunto autor tenía más de 2.500 archivos presuntamente pedófilos, de unos 230 gigas. Los agentes del grupo de Delitos Tecnológicos recuperaron parte de éstos tras el análisis de los dispositivos intervenidos y este miércoles se detuvo al hombre como presunto autor de un delito de corrupción de menores. Además, se intervinieron dispositivos y archivos de memoria para solicitar su volcado y análisis.

TEMAS

  • Archivos
  • sucesos
  • pornografía infantil
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Policía de Palma encuentra en el aparcamiento de Son Llàtzer un coche y unos neumáticos sustraídos
  2. Policías y guardias buscaron durante dos horas el cadáver de la víctima del atropello de Cala Mesquida, que estaba oculto bajo la garriga
  3. Piden 7,5 años de cárcel para un concejal de Valldemossa por estafar 200.000 euros a su padre enfermo
  4. Una mujer sufre la rotura de los dos brazos y graves lesiones en el pecho al ser atacada por el pitbull ciego de una amiga
  5. Los detenidos por pegar e intentar violar a una chica en Playa de Palma son tres hermanos
  6. Juicio al exjefe de Traumatología de Son Espases: 'Se bajó los pantalones, me enseñó los testículos y me tocó un pecho
  7. Controlado un incendio en el Puig de sa Bassa, en Son Servera
  8. Detienen al conductor que se dio a la fuga tras el accidente mortal de un ciclista de 84 años en Pollença

La Policía ha detenido este verano a 120 ladrones 'in fraganti' en la Playa de Palma

Detienen a un masajista por agresión sexual a una turista británica embarazada en un hotel de Calas de Mallorca

Detienen a un masajista por agresión sexual a una turista británica embarazada en un hotel de Calas de Mallorca

La Fiscalía pide 36 años de cárcel a cuatro acusados de desvalijar una docena de viviendas en Mallorca

La Fiscalía pide 36 años de cárcel a cuatro acusados de desvalijar una docena de viviendas en Mallorca

Desmantelan una organización de narcos a la que intervinieron más de 300 kilos de cocaína en Baleares y en Cataluña

Desmantelan una organización de narcos a la que intervinieron más de 300 kilos de cocaína en Baleares y en Cataluña

"¡Hay que matar a todos los negros y mendigos!": un hombre agrede con un palo a un indigente en Palma y le profiere insultos racistas

La Policía Local de Palma interviene 2.689 artículos del top manta

El juez envía a prisión a cinco miembros de la banda juvenil de ladrones

El juez envía a prisión a cinco miembros de la banda juvenil de ladrones

Accidente mortal en Formentera: las dos fallecidas son médicas de viaje de fin de carrera con otras cuatro colegas

Accidente mortal en Formentera: las dos fallecidas son médicas de viaje de fin de carrera con otras cuatro colegas
Tracking Pixel Contents