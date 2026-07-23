Detenido en Palma por poseer más de 2.500 archivos de pornografía infantil

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre como presunto autor de un delito de corrupción de menores, por la tenencia de más de 2.500 archivos de material audiovisual sobre pornografía infantil.

Según han informado en un comunicado, la Unidad Central de Ciberdelincuencia, Grupo II de Protección al Menor de la Comisaría General de Policía Judicial de Madrid, solicitó colaboración al Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional, como consecuencia de una investigación contra la tenencia y distribución de material de explotación sexual infantil a través de Internet.

A través del ciberpatrullaje en redes, los agentes conocieron la infracción penal y descubrieron que se estaba cometiendo un intercambio de archivos 'Peer to Peer', con lo que usuarios en cualquier parte del mundo comparten entre ellos prácticamente cualquier tipo de archivo.

Tras analizar toda la información recabada, la Policía Nacional atribuyó al detenido la presunta autoría de la subida de archivos de contenido pedófilo. Asimismo, constató que había realizado numerosas descargas de este tipo de material durante varios meses.

La investigación dirimió que el presunto autor tenía más de 2.500 archivos presuntamente pedófilos, de unos 230 gigas. Los agentes del grupo de Delitos Tecnológicos recuperaron parte de éstos tras el análisis de los dispositivos intervenidos y este miércoles se detuvo al hombre como presunto autor de un delito de corrupción de menores. Además, se intervinieron dispositivos y archivos de memoria para solicitar su volcado y análisis.