Desmantelan una organización de narcos que introdujo más de 300 kilos de cocaina en Baleares y en Cataluña

La interceptación el pasado 21 de enero en el Puerto de Palma de un coche con 44 kilos de cocaína en un doble fondo conducido por un hombre de 74 años destapó una poderosa organización de narcotraficantes que operaba en Baleares y en Cataluña. La Agencia Tributaria de Baleares y la Guardia Civil han detenido a 21 personas, se han intervenido 303 kilos de cocaína, 20 kilos de hachís, 400.000 euros en efectivo, 22 vehículos de alta gama y tres armas de fuego.

A raíz de la actuación conjunta de Agencia Tributaria y Guardia Civil en enero en el Puerto de Palma y el hallazgo de 44 kilos de cocaína dentro de un coche en el Puerto de Palma, los investigadores lograron identificar a los responsables de dicha organización de narcotraficantes. A partir de este momento reconstruyeron el funcionamiento de una red criminal dedicada a abastecer de droga a Mallorca.

Las pesquisas permitieron constatar que dicha organización estaba compuesta por dos estructuras perfectamente coordinadas. Desde Cataluña se gestionaba la adquisición de la cocaína. Allí se encargaban de la ocultación de la droga en vehículos para su traslado por vía marítima. En Mallorca, otro grupo recibía la sustancia estupefaciente y la distribuía en distintos puntos de la isla.

Operación Joker yayo

A la hora de camuflar la droga, la organización utilizaba sofisticados compartimentos ocultos instalados en los vehículos. También adoptaban estrictas medidas de seguridad y de contravigilancia durante los desplazamientos entre Cataluña y Baleares. Durante los seis meses de investigación, entre enero y julio, los agentes realizaron diversas intervenciones para impedir la distribución de importantes partidas de sustancias estupefacientes. Entre estas se encontraba la incautación de 225 kilos de cocaína en Badalona y de casi 66 kilos en el Puerto de Palma. Al sumar los narcóticos hallados en domicilios, el balance de la operación ha sido de 303 kilos de cocaína y de 20 kilos de hachís. También requisaron 400.000 euros en efectivo procedentes de su venta.

La fase final de la operación Joker Yayo se inició en Cataluña y en Baleares con la detención de 21 personas y la práctica de registros en domicilios de Palma y de Alcúdia. En los registros los agentes localizaron 22 vehículos de alta gama, tres armas de fuego, dispositivos eléctricos de descarga, máscaras de silicona hiperrealistas, cinta policial, pasamontañas, dinero en efectivo y numerosa documentación de interés. Las pesquisas apuntan a que parte de este material estaba destinado a 'vuelcos', robos de droga y dinero a otras organizaciones de narcotraficantes. Todos estos detenidos han sido puestos a disposición judicial. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones relacionadas con la actividad de la organización desarticulada.