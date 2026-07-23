Condenado por intentar provocar un incendio en un piso con sus inquilinos dentro en Palma

El dueño de una vivienda de es Molinar, en Palma, ha sido condenado hoy a dos años de prisión por intentar provocar un incendio en el inmueble con sus inquilinos dentro. El procesado roció con líquido inflamable a uno de ellos mientras dormía, que despertó sobresaltado y logró echar de del piso al acusado. La Fiscalía reclamaba inicialmente 16 años de prisión, pero ha rebajado su petición tras el acuerdo alcanzado con el abogado defensor, Carlos Portalo, y el de la acusación particular, Jaime Calvar. Las partes han acordado que la pena de prisión quede suspendida y se han apreciado dos atenuantes de reparación del daño e intoxicación etílica.

El condenado es un hombre ruso de 50 años, dueño de una vivienda en la calle Josep Amengual. Según la investigación policial, tenía alquilado el inmueble todo el año excepto el mes de agosto, cuando pretendía disponer de él para pasar sus vacaciones en Mallorca. Sin embargo, los moradores no se habían marchado del piso y alegaban que tenían problemas para encontrar vivienda.

El ataque se produjo el 2 de agosto de 2025. La víctima estaba durmiendo y despertó por la presencia de un intruso en su habitación. Lo había rociado con un líquido y amenazó con pegarle fuego. La víctima y otro de los inquilinos se enfrentaron a él y pidieron ayuda, asegurando que el hombre llevaba un mechero. Varias patrullas de la Policía acudieron al lugar y encontraron al acusado en los alrededores de la vivienda. Llevaba una mochila con una botella de parafina -un líquido que se utiliza para encender barbacoas-, una maza y otras herramientas que habría utilizado para forzar la puerta de la casa.

El inquilino al que roció con el líquido inflamable tuvo que ser atendido en un centro médico, ya que la parafina le causó irritaciones oculares. La Fiscalía sostenía inicialmente que el acusado llevaba un mechero y que su intención era matar al inquilino, por lo que le acusó de delitos de homicidio e incendio, ambos en grado de tentativa, y reclamó para él 16 años de cárcel.

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Hoy, antes del juicio celebrado en la Audiencia Provincial, la fiscal y los abogados de la defensa y la acusación particular han sellado un acuerdo de conformidad. Las acusaciones han retirado las alusiones al supuesto mechero, minimizando así el riesgo real de incendio. El procesado se ha declarado finalmente autor de un delito intentado de incendio y otro leve de lesiones, por los que ha aceptado dos años de prisión -que quedan en suspenso-, una multa de 360 euros e indemnizar al perjudicado con 3.000 euros. El tribunal ha dictado sentencia en el acto.