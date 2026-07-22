Prisión para el conductor que huyó tras el atropello mortal de un anciano en Pollença

El conductor acusado de darse a la fuga tras atropellar mortalmente a un anciano de 83 años en Pollença ha ingresado hoy en prisión por orden judicial. El sospechoso, acusado de homicidio imprudente y abandono del lugar del accidente, llevaba una placa de matrícula colocada irregularmente en el vehículo, lo que dificultó la investigación. La magistrada encargada del caso considera que existe riesgo de fuga por la falta de arraigo del joven, magrebí de 27 años, en Mallorca.

El accidente ocurrió el pasado lunes por la mañana en la carretera Ma-2200, en Pollença. Según ha informado hoy la Guardia Civil, un vehículo que arrastraba un remolque de feria atropelló a un ciclista de 83 años y abandonó el lugar sin prestar auxilio a la víctima, que falleció como consecuencia de las gravísimas lesiones sufridas.

El Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) de la Guardia Civil de Illes Balears inició una investigación para identificar tanto el vehículo implicado como al conductor huido. Las primeras pesquisas se centraron en una matrícula facilitada por varios testigos presenciales. Los agentes descubrieron que esa placa había sido colocada de forma antirreglamentaria en el remolque implicado, lo que desvió inicialmente la línea de investigación.

Gracias al análisis de las distintas evidencias recopiladas y a las gestiones realizadas en coordinación con las policías locales de los municipios de la zona, los investigadores consiguieron identificar el vehículo tractor realmente implicado y localizar el remolque utilizado en el momento del siniestro. Finalmente, consiguió identificar al conductor implicado, que reconoció ante los agentes que era él quien conducía el vehículo cuando se produjo el atropello. Quedó detenido por delitos de homicidio por imprudencia y abandono del lugar del accidente.

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El sospechoso ha sido puesto esta mañana a disposición del juzgado de guardia de Inca. La magistrada ha decretado su ingreso en prisión provisional sin fianza. Según ha explicado la Guardia Civil, se enfrenta a penas de hasta cuatro años de prisión por cada delito. El instituto armado recuerda que toda persona implicada en un siniestro vial tiene la obligación de detener el vehículo y permanecer en el lugar del accidente, señalizar la zona para evitar nuevos riesgos y avisar de inmediato a los servicios de emergencia y auxiliar a las personas heridas en la medida de lo posible.