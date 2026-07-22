La Policía Local de Palma interpone 54 denuncias tras controlar 291 vehículos en una semana

La Policía Local de Palma ha interpuesto 54 denuncias a conductores en nueve puntos de Ciutat. En el transcurso de este operativo desplegado la semana pasada, planteado inicialmente para detectar el consumo de alcohol y drogas al volante, se controlaron 291 vehículos. La infracción mayoritaria detectada fue circular con la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) caducada.

Así, durante la intensificación de la vigilancia del consumo de alcohol y drogas, un conductor superó el límite de 0,60 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, que constituye una infracción penal. También se sancionó de manera administrativa a otro automovilista, que dio positivo al volante en la prueba de detección de sustancias estupefacientes.

La infracción más recurrente detectada fue circular con la ITV caducada. De hecho un total de 31 sanciones fueron impuestas por conducir sin haber pasado la revisión obligatoria. Además, otras siete infracciones fueron detectadas relacionadas con permisos o licencias de conducir irregulares. También un vehículo fue retirado por la grúa municipal, al circular sin tener suscrito el seguro de responsabilidad civil obligatorio.

"Concienciar a la ciudadanía"

Respecto a los elementos de seguridad pasiva, dos denuncias fueron formuladas por no hacer uso de los sistemas de retención infantil homologados. Otros dos pasajeros no llevaban abrochado el cinturón de seguridad y un conductor hacía uso del teléfono móvil al volante. Asimismo, dos usuarios de patinetes eléctricos y el de un ciclomotor fueron sorprendidos al no llevar puesto el casco de protección obligatorio. Mientras que otro atronador infractor conducía un vehículo sin silenciador en el tubo de escape. De acuerdo con la Ley de Seguridad Ciudadana, un acta fue levantada por tenencia de drogas. Mientras que las restantes denuncias fueron por diferentes motivos.

A raíz de estos dispositivos desplegados la semana pasada, la Policía Local de Palma subraya que su objetivo principal es "concienciar a la ciudadanía de la importancia de separar el consumo de sustancias estupefacientes durante la conducción".