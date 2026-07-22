El pitbull ciego atacó a la mujer en Palmanyola al asustarse por el paso de un camión de recogida de cartón

La salida de un pitbull ciego de una jaula el lunes para ser atendido en una clínica veterinaria de Palmanyola coincidió con el paso de un camión de recogida de cartón. La cuidadora se disponía a colocarle el bozal al can para que fuera tratado cuando este se asustó y se abalanzó sobre ella. Como consecuencia del fuerte ataque este perro potencialmente peligroso, sufrió la rotura del cubito y el radio de ambos brazos y una mordedura en el pecho. Por este motivo tuvo que ser trasladada a Son Espases para ser operada de urgencia.

El ataque ocurrió sobre las 10.40 horas del lunes a la altura del número 13 de la calle Violetes de Palmanyola, en el término municipal de Bunyola. Una voluntaria trasladó el animal recién adoptado en Son Reus hasta la clínica veterinaria Huellas. El pitbull ciego había sido transportado en una jaula sin bozal. Al llegar a su destino, la cuidadora que se encargaba de él le abrió la jaula y se dispuso a colocarle el bozal para que no mordiera a los veterinarios mientras estaba siendo tratado.

De repente, un camión de recogida de cartones acertó a pasar por este lugar en ese preciso instante. Entonces, el pitbull invidente entró en pánico y comenzó a morder con fuerza a la mujer que se encargaba del animal. Durante el ataque, las mordeduras de la potente mandíbula del pitbull ciego le causaron de inmediato la fractura de los huesos cúbito y radio de ambos brazos. También le mordió en el pecho y quedó ensangrentada.

En cuarentena

Desde la clínica veterinaria llamaron a los servicios de emergencia para comunicar el ataque de este can. Agentes de la Policía Local de Bunyola acudieron rápidamente al lugar. La primera medida que adoptaron fue acordonar la zona para evitar que el animal quedara suelto. También se personaron casi a la vez las asistencias sanitarias en una ambulancia para atender a la víctima. Esta fue evacuada de inmediato a Son Espases donde se le trató de sus fracturas y se le reconstruyó el pecho.

A continuación personal del Centro de Protección de Animales Domésticos (Cepad) de la fundación Naturaparc se desplazaron hasta el lugar donde había tenido lugar el ataque del pitbull. Este fue trasladado a sus dependencias hasta que se decidan las medidas a adoptar con él. De acuerdo con el protocolo establecido para estos casos, se le puso en cuarentena antes de llevar a cabo una resolución definitiva.