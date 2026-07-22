Piden 27 años de cárcel a tres jóvenes por violar en manada a un turista holandesa en Playa de Palma

La Fiscalía solicita sendas condenas de nueve años de prisión para tres jóvenes acusados de violar en manada a una turista holandesa en un hotel de Playa de Palma. Los sospechosos aprovecharon que la chica estaba ebria, según el ministerio público, que les imputa delitos de abuso sexual. En una vista previa celebrada hoy en la Audiencia Provincial las partes han comunicado que no han alcanzado un acuerdo de conformidad y el tribunal anunciará la fecha del juicio próximamente.

Los hechos se remontan a principios de agosto de 2021. Los acusados vinieron de vacaciones a Mallorca y conocieron a un grupo de chicas holandesas. Una noche, los tres procesados salieron de fiesta con tres de las jóvenes y los seis acabaron en la habitación del hotel en el que ellos se alojaban, donde siguieron consumiendo alcohol. Hacia las cuatro y media de la madrugada, dos de las chicas se marcharon, llevándose el móvil de la otra porque pensaron que se había ido antes de la habitación, cuando en realidad estaba en el baño.

Al salir y darse cuenta de que se había quedado sola con los tres chicos, se sintió aturdida, asustada y desconcertada, además de estar bajo los efectos del alcohol, señala la Fiscalía en su escrito de conclusiones provisionales. Volvió al baño al temer por su integridad y uno de los acusados irrumpió a la fuerza en la estancia, donde la violó. Los otros dos chicos se unieron a la agresión sexual y se turnaron para penetrar a la víctima contra su voluntad.

La joven fue atendida en un hospital, donde la atendieron de diversos traumatismos superficiales y se le proporcionó tratamiento contra varias enfermedades de transmisión sexual. La chica sigue bajo tratamiento psicológico y psiquiátrico y sufre secuelas.

Noticias relacionadas

La Fiscalía imputa a los tres acusados un delito continuado de abuso sexual, por el que reclama penas que suman 27 años de prisión y que indemnicen a la perjudicada con 75.000 euros.