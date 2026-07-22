Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
FALLECE JOAN ROCAOLA DE CALOR BALEARESRESTAURANTES TRAMUNTANA CANCELEAN RESERVASPELEA CONCIERTO HADES664 CADÁVERES MAR MALLORCA
instagramlinkedin

Tráfico

Mueren dos jóvenes turistas en Formentera al chocar su moto contra un taxi

El accidente se ha registrado en la salida de la carretera de la Savina a es Pujols

Policía Local y Guardia Civil cortan el tráfico por el accidente mortal en Formentera.

Policía Local y Guardia Civil cortan el tráfico por el accidente mortal en Formentera. / Gerardo Ferrero

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción Digital

Ibiza

Dos jóvenes turistas de alrededor de 25 años de edad han fallecido esta mañana de miércoles en Formentera en un accidente de tráfico ocurrido en la salida de la Savina hacia el Parque Natural de ses Salines, en la carretera de es Pujols.

Según informa el servicio de emergencias del 061, las dos chicas circulaban en la misma moto y "han sido alcanzadas por un taxi". Al llegar al lugar los servicios de emergencia, una de las afectadas "presentaba signos incompatibles con la vida". La otra afectada, de unos 25 años de edad aproximadamente, estaba en parada cardiorrespiratoria pero, "a pesar de los esfuerzos de los equipos sanitarios por estabilizarla, no ha sido posible y ha fallecido".

Para asistir en el accidente se han movilizado a efectivos de la Guardia Civil, la Policía Local y dos ambulancias. Durante el tiempo que ha durado la asistencia en el lugar del accidente por parte de todos los servicios implicados, se ha cortado la carretera al menos desde la salida de la Savina, justo en el inicio de s'Estany Pudent.

Precisamente, el Consell de la isla informa en un comunicado que, debido al "grave accidente registrado esta mañana, el tramo comprendido entre la calle de Llevant (cruce con la carretera de la Savina) y la entrada de ses Illetes permanecerá cerrado al tráfico hasta nuevo aviso".

La Administración insular añade que este cierre, "se mantendrá mientras los servicios de emergencia y las autoridades competentes sigan trabajando en la zona y se llevan a cabo las actuaciones judiciales y policiales necesarias".

Noticias relacionadas

"Se pide a la ciudadanía", indican finalmente, "que evite desplazarse a esta zona, que respete la señalización y las indicaciones de los servicios de emergencia, y que utilice itinerarios alternativos".

Fuente: Diario de Ibiza

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Policía de Palma encuentra en el aparcamiento de Son Llàtzer un coche y unos neumáticos sustraídos
  2. Policías y guardias buscaron durante dos horas el cadáver de la víctima del atropello de Cala Mesquida, que estaba oculto bajo la garriga
  3. Piden 7,5 años de cárcel para un concejal de Valldemossa por estafar 200.000 euros a su padre enfermo
  4. Una mujer sufre la rotura de los dos brazos y graves lesiones en el pecho al ser atacada por el pitbull ciego de una amiga
  5. Los detenidos por pegar e intentar violar a una chica en Playa de Palma son tres hermanos
  6. Juicio al exjefe de Traumatología de Son Espases: 'Se bajó los pantalones, me enseñó los testículos y me tocó un pecho
  7. Controlado un incendio en el Puig de sa Bassa, en Son Servera
  8. Detienen al conductor que se dio a la fuga tras el accidente mortal de un ciclista de 84 años en Pollença

Desalojan a 1.200 personas por una pelea multitudinaria durante un concierto del rapero Hades66 en una discoteca de Palma

El Charly y los otros siete acusados de blanqueo piden la nulidad del proceso judicial

El pitbull ciego atacó a la mujer en Palmanyola al asustarse por el paso de un camión de recogida de cartón

El pitbull ciego atacó a la mujer en Palmanyola al asustarse por el paso de un camión de recogida de cartón

Una mujer sufre la rotura de los dos brazos y graves lesiones en el pecho al ser atacada por el pitbull ciego de una amiga

Detenidos en Palma siete miembros de una banda juvenil de violentos atracadores

Detenidos en Palma siete miembros de una banda juvenil de violentos atracadores

Una pareja lanza una patada en la cabeza a una empleada de una tienda de ropa de Palma y le rocían con desinfectante en la cara al sorprenderles robando

Una pareja lanza una patada en la cabeza a una empleada de una tienda de ropa de Palma y le rocían con desinfectante en la cara al sorprenderles robando

Detenido el conductor que huyó tras el atropello mortal de un ciclista de 84 años en Pollença

Dos asaltantes hacen un 'mataleón' a un hamaquero en la Playa de Palma para robarle 150 euros

Dos asaltantes hacen un 'mataleón' a un hamaquero en la Playa de Palma para robarle 150 euros
Tracking Pixel Contents