Detenido en Palma por rajar la cara a un joven con una botella de cristal
La víctima fue trasladada a un centro sanitario donde le pusieron quince puntos de sutura
La Policía Nacional de Palma ha detenido a un hombre que presuntamente rajó la cara a un joven con una botella rota en plena calle, en la barriada de Santa Catalina. La víctima, que precisó quince puntos de sutura, explicó a los agentes que días antes había tenido una discusión con el agresor, y que esa noche, cuando se lo encontró, le dijo que le iba a matar y le atacó por sorpresa.
Los hechos, según informa la Policía, ocurrieron a finales de junio en una calle de la barriada de Santa Catalina. La víctima explicó posteriormente que esa noche estaba de fiesta cuando se encontró con un hombre con el que había tenido una discusión unos días antes. Este individuo le dijo que le iba a matar y, de improviso, le atacó con una botella de cristal rota que escondía en su espalda.
La víctima sufrió una grave herida en la cara, y fue trasladado a un centro médico, donde le aplicaron quince puntos de sutura.
Mientras tanto, el agresor se escapó. Sin embargo, la Policía consiguió identificarle y fue detenido recientemente por agentes de la comisaría de Distrito Centro como presunto autor de un delito de lesiones.
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