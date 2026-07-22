Deslojan a 1.200 personas por una pelea multitudinaria durante un concierto del rapero Hades66 en una discoteca de Palma
Decenas de jóvenes intercambiaron golpes después de que uno de los asistentes arrojara un vaso contra el artista
El incidente se saldó con un detenido por la Policía y varios heridos, ninguno de gravedad
Decenas de jóvenes se vieron envueltos esta madrugada en una pelea multitudinaria en una conocida discoteca del polígono de Son Oms, en Palma, que tuvo que ser desalojada para evitar males mayores. Diversas patrullas de la Policía Nacional y Policía Local de Palma acudieron al lugar y evitaron nuevos enfrentamientos. Finalmente solo una persona fue detenida por una agresión, mientras varias más tuvieron que recibir asistencia por las heridas que presentaban, en ningún caso de gravedad.
El incidente, según informan desde el establecimiento y la Policía Nacional, ocurrió sobre las cuatro de la madrugada, cuando en el local, una conocida discoteca ubicada en el polígono de Son Oms, había unas 1.200 personas que presenciaban la actuación del rapero Hades66.
En un momento del show uno de los asistentes arrojó un vaso contra el cantante, que resultó herido de carácter leve. De inmediato se produjeron enfrentamientos entre el público, en los que se vieron envueltos decenas de jóvenes, que intercambiaron patadas y puñetazos.
El equipo de seguridad de la discoteca trató de separar a los contendientes, y la dirección optó por suspender el concierto y desalojar la sala para evitar males mayores. Diversas patrullas de la Policía Local de Palma y la Policía Nacional, entre los que había antidisturbios de la Unidad de Intervención Policial (UIP) acudieron a la zona para evitar que se repitieran los enfrentamientos en el exterior del local.
La presencia policial fue suficiente para que los ánimos se tranquilizaran y la multitud que salía del establecimiento se dispersara. Los agentes solo arrestaron a un joven, al que vieron propinar un puñetazo a otro, que sufrió heridas en la boca. El detenido, que presentaba magulladuras en la cara, afirmó que el otro joven le había pegado en el interior de la discoteca.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Policía de Palma encuentra en el aparcamiento de Son Llàtzer un coche y unos neumáticos sustraídos
- Policías y guardias buscaron durante dos horas el cadáver de la víctima del atropello de Cala Mesquida, que estaba oculto bajo la garriga
- Piden 7,5 años de cárcel para un concejal de Valldemossa por estafar 200.000 euros a su padre enfermo
- Una mujer sufre la rotura de los dos brazos y graves lesiones en el pecho al ser atacada por el pitbull ciego de una amiga
- Los detenidos por pegar e intentar violar a una chica en Playa de Palma son tres hermanos
- Juicio al exjefe de Traumatología de Son Espases: 'Se bajó los pantalones, me enseñó los testículos y me tocó un pecho
- Controlado un incendio en el Puig de sa Bassa, en Son Servera
- Detienen al conductor que se dio a la fuga tras el accidente mortal de un ciclista de 84 años en Pollença