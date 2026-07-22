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Tribunales

El Charly y los otros siete acusados de blanqueo piden la nulidad del proceso judicial

Las defensas de los acusados sostienen que la investigación se abrió de manera irregular y rechazan un acuerdo con la Fiscalía

El Charly, junto a otro de los acusados, hoy en la vista celebrada en la Audiencia Provincial de Palma.

El Charly, junto a otro de los acusados, hoy en la vista celebrada en la Audiencia Provincial de Palma. / M.O.I.

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Marcos Ollés

Marcos Ollés

Palma

Carlos Cortés Radó, el Charly, primo de la Paca, y los otros siete acusados de blanquear dinero del narcotráfico con la compra de un cupón de la ONCE premiado y un chalé en Marratxí han pedido hoy la nulidad de todo el proceso judicial, pues sostienen que la causa se inició de manera irregular. En una vista previa del juicio celebrada en la Audiencia Provincia de Palma, los abogados defensores y la Fiscalía han anunciado que no han alcanzado un acuerdo de conformidad. El tribunal ha comunicado que decidirá la fecha del juicio próximamente.

La Fiscalía reclama sendas penas de siete años de cárcel para los ocho procesados por lavar dinero procedente de la venta de drogas. Entre los encausados está también Tamara Campos Maya, hermana del Pablo, el histórico narcotraficante de La Soledat. Según sostiene el ministerio público en su escrito de acusación, los procesados compraron un cupón de la ONCE que había obtenido un premio de 250.000 euros, tratando así de hacer pasar como beneficios legales lo que en realidad era fruto del narcotráfico.

La investigación policial se llevó a cabo entre 2019 y 2024, y llegó a la conclusión de que varios clanes de traficantes contaban con la colaboración de una mujer que actuaba para ellos como testaferro. Tamara Campos y su marido fueron los encargados de comprar un cupón premiado en el sorteo del 18 de febrero de 2018 con 250.000 euros, distribuidos en 25.000 euros al año durante una década.

En junio de 2020, siempre según la Fiscalía, la pareja firmó una opción de compra de un chalé de Marratxí a través de la misma testaferro. El inmueble estaba a nombre de la mujer y la hija del Charly. Otro de los procesados llevó a cabo en los meses siguientes una importante reforma del chalé, que pasó de 131 a 600 metros cuadrados y en el que se construyó una gran piscina.

Posteriormente, varios de los acusados hicieron transferencias a Tamara Campos y su marido desde una cuenta bancaria en Lituania bajo la apariencia de un préstamo, aunque realmente procedía del narcotráfico. Buena parte del dinero fue posteriormente transferido a otra cuenta de la mujer y la hija del Charly en pago del chalé.

El fiscal considera estos hechos constitutivos de los delitos de blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal. En total son ocho acusados, entre los que están el Charly, Tamara Campos y varios familiares y colaboradores. Para cada uno de ellos solicita siete años de prisión.

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El Charly, expresidente de la Asociación de Federaciones Gitanas de Balears (Fagib) permanece en la actualidad en prision preventiva tras ser detenido en mayo del año pasado junto a otras 74 personas en la macrooperación Jaque Mate, que se saldó con la captura de 1.300 kilos de cocaína.

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