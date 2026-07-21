Una pareja lanza una patada en la cabeza a una empleada de una tienda de ropa de Palma y le rocían con desinfectante en la cara al sorprenderles robando

Una pareja de atracadores entró en una tienda de ropa de Pere Garau. Al sorprenderles una empleada cuando intentaban sustraer siete prendas, el hombre le lanzó una patada a la cabeza y ella le roció en la cara con desinfectante. Agentes de la Policía Nacional han detenido a los dos malhechores por un presunto delito de robo con violencia.

Los hechos tuvieron lugar a última hora de la tarde del pasado lunes en un establecimiento de ropa del barrio palmesano de Pere Garau. Un hombre y una mujer entraron en la tienda y una empleada se percató de que estaban intentando sustraer siete prendas y les recriminó su comportamiento. Los delincuentes reaccionaron de manera violenta. Él le lanzó una patada a la cabeza y ella le roció en la cara con un líquido desinfectante.

Cuando el asaltante se disponía a salir del comercio, varios testigos le retuvieron y llamaron a la Policía Nacional. Una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) se personó poco después en el lugar. Estas personas también les indicaron a los agentes hacia dónde había huido la atracadora. Los policías la localizaron rápidamente y la retuvieron.

Atendida en el hospital

A continuación los policías se entrevistaron con la víctima. Y con varios testigos que confirmaron su versión de lo que había sucedido. Acto seguido los agentes detuvieron al hombre y a la mujer por un presunto delito de robo con violencia. Mientras que la empleada afectada, que recuperó las siete prendas que le intentaban sustraer, tuvo que ser atendida en un centro hospitalario para ser tratada de las heridas causadas por los asaltantes.