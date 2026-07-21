Juicio al exjefe de Traumatología de Son Espases: "Se bajó los pantalones, me enseñó los testículos y me tocó un pecho"

Una auxiliar de enfermería acusó ayer al exjefe de Traumatología de Son Espases, José Luis Suárez, de una agresión sexual en el hospital. "Se bajó los pantalones, me enseñó los testículos y me tocó un pecho", declaró la mujer en el juicio celebrado en un juzgado de lo penal de Palma. La Fiscalía pide para el médico, que ya fue juzgado y absuelto de abusos a una paciente en una clínica privada de Palma, dos años y tres meses de prisión. El facultativo negó todos los cargos, aunque admitió parte del relato de la denunciante, pero aseguró que actuó "sin ninguna connotación sexual". El juicio quedó visto para sentencia.

Los hechos ocurrieron el 24 de abril de 2024 en la consulta donde Suárez y la denunciante atendían a los pacientes. La mujer explicó que conocía al hombre desde hacía muchos años y mantenían una buena relación. Aquella tarde, al llegar a su puesto de trabajo, el médico le dijo que le dolía un testículo. "Me dijo se lo podía mirar y le respondí que no soy uróloga, que fuera a un especialista. Me quedé loca", relató. Tras atender a los pacientes con normalidad se produjo un nuevo incidente. "Entramos en la consulta y yo fui a coger mi bolso. Él me agarró por la muñeca y me dijo: 'Ven, ven, ven'. Cuando me di cuenta iba sin pantalones ni calzoncillos, los llevaba por las rodillas. Se puso la mano y me enseñó los testículos", declaró la mujer. "Su intención era que me acercara. Pasó todo muy rápido. Luego se puso en la puerta para que yo no saliera, había echado el pestillo", añadió.

Según su versión, Suárez le preguntó entonces por una mama que le habían operado a raíz de un accidente laboral. "Me manoseó el pecho", contó. "Me quedé en shock, no reaccioné. Solo quería salir de ahí. Lo aparte y me fui a la calle como puede", detalló. La mujer explicó que ya entonces tenían órdenes de no dejar a Suárez solo con los pacientes debido a otra denuncia que se había presentado contra él y añadió que sufre secuelas psicológicas. "Estoy en tratamiento. Esto me ha cambiado la vida totalmente, he dejado de hacer vida social", remachó. Un psicólogo forense confirmó que la mujer presenta síntomas de estrés postraumático compatibles con los hechos denunciados.

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Suárez, por su parte, negó todas las acusaciones. En su declaración, argumentó que aquel día "caminaba de forma anormal porque tenía una erupción en la parte interna del muslo". Justificó así que le mostrara a la mujer esa parte de su cuerpo, pero insistió en que fue con fines médicos y no sexuales. "No me desprendí de la ropa en ningún momento", dijo. El médico contó además que tocó el pecho de la denunciante "con la punta del dedo y a requerimiento de ella". Según su versión, la mujer le contó que se notaba algo en el pecho y "se apartó el jersey" para que él pudiera verlo. "En ningún momento le manoseé el pecho. No sé por qué dice eso. Lo que cuenta no se ajusta a los hechos", señaló.