Tribunales
La jueza deja en libertad al conductor ebrio que mató a un peatón en Cala Mesquida
El acusado, un joven de 21 años, ha declarado que estuvo toda la noche de fiesta y se quedó dormido al volante
La jueza de guardia de Manacor ha dejado en libertad al conductor ebrio que el pasado domingo atropelló mortalmente a un peatón en Cala Mesquida (Capdpera). La magistrada ha tomado declaración esta mañana al sospechoso y como medidas cautelares le ha retirado el carné de conducir y el pasaporte, le ha prohibido salir de España y le obliga a comparecer periódicamente en el juzgado. El sospechoso, un joven español de 21 años asistido por el abogado Daniel Castro, ha explicado que había estado de fiesta toda la noche y se quedó dormido al volante.
El accidente ocurrió sobre las siete y media de la mañana del pasado domingo en la carretera que va de Capdepera a Cala Mesquida. La víctima era un turista sueco de unos 55 años que había salido a correr y que fue atropellado por un coche. La víctima salió despedida a unos veinte metros de distancia y el conductor se dio a la fuga.
Los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Capdepera localizaron el vehículo, con señales de un fuerte impacto en la parte frontal, aparcado en un camino sin salida cerca de allí. El conductor regresó poco después al lugar del accidente y fue sometido a un control de alcoholemia y dio positivo, por lo que quedó detenido.
El sospechoso fue puesto a disposición del juzgado de guardia de Manacor ayer, pero su comparecencia fue aplazada hasta hoy al producirse un apagón eléctrico que afectó al edificio judicial.
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