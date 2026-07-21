Detienen a dos menores con una moto robada tras una persecución desde La Soledat al Paseo Marítimo

Subiéndose a la acera, saltándose semáforos en rojo, esquivando coches e invadiendo el carril contrario. De esta manera circulaban dos menores en una moto robada por las calles de Palma desde La Soledat hasta el Paseo Marítimo. Coches patrulla de la Policía Nacional les persiguieron hasta conseguir interceptarlos. Ambos fueron detenidos por hurto de uso de vehículo y uno de ellos por conducción temeraria.

Los hechos ocurrieron la tarde del pasado jueves. Una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) de la Policía Nacional vio cómo dos adolescentes, demasiado jóvenes, circulaban en una moto. A continuación les dieron el alto. Entonces estos se dieron a la fuga.

En un primer momento, la moto estuvo a punto de chocar contra un coche aparcado en la vía pública. Luego se subieron a la acera y pusieron en peligro a los peatones. Acto seguido se adentraron en un carril bici y escaparon a toda velocidad desde La Soledat, donde se había iniciado la persecución, hasta que se adentraron en el Paseo Marítimo.

Cuando la moto estaba en este punto neurálgico de Palma, los menores seguían esquivando coches, saltándose semáforos en rojo e invadiendo el carril contrario. En varias ocasiones estuvieron a punto de chocar contra varios coches mientras emprendían la fuga de la Policía. Al enfilar la calle Jaume III, una patrulla les cortó el paso. Aunque los adolescentes la esquivaron y se dirigieron hacia la avenida de Argentina en sentido contrario. Los agentes les persiguieron manteniendo una distancia de seguridad. Varias patrullas policiales se fueron sumando para interceptarlos y evitar cuanto antes un mal mayor.

Huida a la carrera

Mientras circulaban por la avenida de Argentina, continuaron saltándose semáforos en rojo y esquivando coches. Uno de los turismos no lo pudieron evitar, chocaron contra él y rebotaron contra otro vehículo allí estacionado. En ese momento, los dos menores trataron de proseguir la huida a la carrera. El piloto pudo escapar, pero el que le acompañaba fue interceptado por policías nacionales.

Los investigadores de la Policía Nacional averiguaron que la moto había sido robada fuera de Palma. Luego había sido manipulada para poder arrancarla. El acompañante fue detenido por un presunto delito de hurto de uso de vehículo. A continuación fue puesto a disposición de la Fiscalía de Menores.

Al día siguiente, patrullas policiales realizaron diversas pesquisas para localizar al conductor. Tras dar con su paradero, este adolescente fue detenido también por hurto de uso de vehículo y por conducción temeraria.