Detienen al conductor que se dio a la fuga tras el accidente mortal de un ciclista de 84 años en Pollença
Se trata de un varón de 30 años que se dio a la fuga y ha sido detenido por la Guardia Civil
El conductor que atropelló este lunes a un ciclista de unos 84 años en la carretera de Pollença y que posteriormente se dio a la fuga ha sido detenido por la Guardia Civil.
Según han informado fuentes del Instituto Armado, se trata de un varón de 30 años y origen magrebí que fue detenido este lunes a las 17.30 horas después de acudir a las dependencias de la Guardia Civil tras ser requerido.
El detenido permanece en estas dependencias y está previsto que pase a disposición judicial esta tarde o, en su defecto, durante la mañana del miércoles.
Atropello este lunes
Cabe recordar que un ciclista de unos 84 años falleció este lunes tras ser atropellado por un coche, que se dio a la fuga, y salir despedido contra una zanja. El siniestro, según informó el SAMU 061, tuvo lugar sobre las 07.55 horas a la altura del kilómetro 54 de la Ma-2200.
Al parecer, el turismo había adelantado a una bicicleta y, cuando trató de retornar al carril correspondiente, arrolló al ciclista, quien salió despedido hacia una zanja situada en uno de los laterales de la vía.
Pese a que los sanitarios le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, no pudieron hacer nada por salvarle la vida y confirmaron su fallecimiento.
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