Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Mundial 2026: Victoria de EspañaMundial 2026: MallorcaActivistas Santa Maria detenidasMUERE CICLISTA MALLORCATercera ola de calor en Mallorca
instagramlinkedin

Detienen al conductor que se dio a la fuga tras el accidente mortal de un ciclista de 84 años en Pollença

Se trata de un varón de 30 años que se dio a la fuga y ha sido detenido por la Guardia Civil

La ambulancia del Ib-salut atiende al ciclista arrollado este lunes por un coche en Pollença.

La ambulancia del Ib-salut atiende al ciclista arrollado este lunes por un coche en Pollença. / PUNT INFORMATIU

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EP

Palma

El conductor que atropelló este lunes a un ciclista de unos 84 años en la carretera de Pollença y que posteriormente se dio a la fuga ha sido detenido por la Guardia Civil.

Según han informado fuentes del Instituto Armado, se trata de un varón de 30 años y origen magrebí que fue detenido este lunes a las 17.30 horas después de acudir a las dependencias de la Guardia Civil tras ser requerido.

El detenido permanece en estas dependencias y está previsto que pase a disposición judicial esta tarde o, en su defecto, durante la mañana del miércoles.

Atropello este lunes

Cabe recordar que un ciclista de unos 84 años falleció este lunes tras ser atropellado por un coche, que se dio a la fuga, y salir despedido contra una zanja. El siniestro, según informó el SAMU 061, tuvo lugar sobre las 07.55 horas a la altura del kilómetro 54 de la Ma-2200.

Al parecer, el turismo había adelantado a una bicicleta y, cuando trató de retornar al carril correspondiente, arrolló al ciclista, quien salió despedido hacia una zanja situada en uno de los laterales de la vía.

Noticias relacionadas y más

Pese a que los sanitarios le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, no pudieron hacer nada por salvarle la vida y confirmaron su fallecimiento.

TEMAS

  • sucesos
  • Sucesos en Mallorca
  • accidentes de tráfico en Mallorca
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Policía de Palma encuentra en el aparcamiento de Son Llàtzer un coche y unos neumáticos sustraídos
  2. Policías y guardias buscaron durante dos horas el cadáver de la víctima del atropello de Cala Mesquida, que estaba oculto bajo la garriga
  3. Piden 7,5 años de cárcel para un concejal de Valldemossa por estafar 200.000 euros a su padre enfermo
  4. Los detenidos por pegar e intentar violar a una chica en Playa de Palma son tres hermanos
  5. Controlado un incendio en el Puig de sa Bassa, en Son Servera
  6. La sobrina del exalcalde de Alcúdia: 'Lo tiró al suelo, le pegó una paliza y le robó la cartera y un sobre con dinero
  7. Dos detenidos por violar con sumisión química a su compañera de piso en s'Arenal
  8. Muere un hombre atropellado en Cala Mesquida, en Capdepera, por un coche que se dio a la fuga

Detienen al conductor que se dio a la fuga tras el accidente mortal de un ciclista de 84 años en Pollença

Juicio al exjefe de Traumatología de Son Espases: "Se bajó los pantalones, me enseñó los testículos y me tocó un pecho"

Muere un ciclista de 84 años en Pollença arrollado por un coche que se ha dado a la fuga

Muere un motorista de 52 años tras sufrir una indisposición en Pollença

Muere un motorista de 52 años tras sufrir una indisposición en Pollença

Herida la ocupante de un coche junto Son Hugo al saltarse un paso a nivel y chocar contra el tren de Sóller

Herida la ocupante de un coche junto Son Hugo al saltarse un paso a nivel y chocar contra el tren de Sóller

Un asaltante irrumpe en una vivienda en Palma, agrede al morador discapacitado físico y causa destrozos al no hallar un buen botín

Un asaltante irrumpe en una vivienda en Palma, agrede al morador discapacitado físico y causa destrozos al no hallar un buen botín

Fallece un hombre de 62 años tras ahogarse en la playa de Son Bou

Fallece un hombre de 62 años tras ahogarse en la playa de Son Bou

Siete detenidos en una operación contra el crimen organizado en Mallorca

Siete detenidos en una operación contra el crimen organizado en Mallorca
Tracking Pixel Contents